«نيسان» تخدع سوق السيارات العالمي منذ 40 عاما

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أكد مسؤول رفيع المستوى في صناعة السيارات باليابان، أن شركة "نيسان" تعكف على اختبار السيارات بواسطة خبراء غير معتمدين منذ سنوات بعيدة.

وبحسب موقع "بلومبيرج" الأمريكي، فإن الشركة اليابانية قد قامت ببتعطيل الإنتاج في 6 مصانع لها في بلادها، على خلفية حملات الاستدعاء الموسعة التي تكبدها خسائر مادية فادحة.

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وأوضح المسؤول أن "نيسان" تعكف على اعتماد سياراتها بواسطة أشخاص غير معتمدين منذ ما يقرب من 40 عاما، مشيرًا إلى أن هناك سيارات قد أصدرت في الأسواق عام 1979 بمعرفة أشخاص غير متخصصين أو معتمدين في تلك المجالات.