أخبار عاجلة

العين الثالثة - حلقة الجمعة 27 أكتوبر 2017 -
أمم افريقيا للطائرة - مباراة مصر والكاميرون بنصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية للطائرة -
"الجنايات" تستكمل محاكمة 213 متهمًا في قضية "أنصار بيت المقدس" -
«المرور»: 15 مليون مخالفة في 2016.. والخسائر 425 مليار جنيه سنويا -
العين الثالثة - اختيارات أحمد عز وكريم سعيد للأفضل في 2017 إذا أقيمت الجائزة في مصر -
توقيع 35 ألف استمارة "علشان تبنيها" بكفر الشيخ -
"الجنايات" تصدر حكمها على 11 متهمًا في "أحداث عنف كرداسة" -
إحالة 39 موظفا و3 أطباء إلى التحقيق في المنيا -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 27-10-2017 حوار هام حول قانون المرور الجديد -
العين الثالثة - رآي أحمد عز وكريم سعيد في فوز كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار السيارات
  3. التحرير

«نيسان» تخدع سوق السيارات العالمي منذ 40 عاما

Google+ Print
«نيسان» تخدع سوق السيارات العالمي منذ 40 عاما «نيسان» تخدع سوق السيارات العالمي منذ 40 عاما

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد مسؤول رفيع المستوى في صناعة السيارات باليابان، أن شركة "نيسان" تعكف على اختبار السيارات بواسطة خبراء غير معتمدين منذ سنوات بعيدة.

وبحسب موقع "بلومبيرج" الأمريكي، فإن الشركة اليابانية قد قامت ببتعطيل الإنتاج في 6 مصانع لها في بلادها، على خلفية حملات الاستدعاء الموسعة التي تكبدها خسائر مادية فادحة.

شاهد أيضا

وأوضح المسؤول أن "نيسان" تعكف على اعتماد سياراتها بواسطة أشخاص غير معتمدين منذ ما يقرب من 40 عاما، مشيرًا إلى أن هناك سيارات قد أصدرت في الأسواق عام 1979 بمعرفة أشخاص غير متخصصين أو معتمدين في تلك المجالات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«المرور»: 15 مليون مخالفة في 2016.. والخسائر 425 مليار جنيه سنويا

«المرور»: 15 مليون مخالفة في 2016.. والخسائر 425 مليار جنيه سنويا

إحالة 39 موظفا و3 أطباء إلى التحقيق في المنيا

إحالة 39 موظفا و3 أطباء إلى التحقيق في المنيا

4 مواقف تاريخية تدعم الأهلي أمام الوداد في نهائي الأميرة السمراء

4 مواقف تاريخية تدعم الأهلي أمام الوداد في نهائي الأميرة السمراء

إبراهيم عثمان يبعث برسالة نارية لجماهير الإسماعيلي بعد الفوز على المصري

إبراهيم عثمان يبعث برسالة نارية لجماهير الإسماعيلي بعد الفوز على المصري