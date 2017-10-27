«كيا» تطور محرك «أوبتيما» الهجين

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تسعى شركة "كيا" الكورية العملاقة، لتطوير المحرك الخاص بالنسخة الهجين من سيارتها السيدان "أوبتيما"، وذلك استعدادًا لطرحها في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.

وبحسب موقع "تشرون"، فإن الشركة الكورية تعكف في الوقت الحالي على اختبار بعض المميزات الخاصة باستهلاك الوقود الاقتصادي في سيارتها الجديدة، وذلك في إطار الخطة التطويرية للسيارة.

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وتعد هذه النسخة التي تنتمي للجيل الثاني من "أوبتيما" هي أحدث النسخ المطورة للسيارة السيدان الشهيرة، والتي تلقى قبولًا واسعًا في العديد من الأسواق العالمية بالوقت الحالي.