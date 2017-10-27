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رئيس "تضامن النواب": الزيادة السكانية الأخطر على مصر.. ولابد من مواجهتها

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مصراوي Masrawy

رئيس "تضامن النواب": الزيادة السكانية الأخطر على .. ولابد من مواجهتها

03:48 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

الدكتور عبد الهادي القصبي

كتب- أحمد علي:

حذر الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، من خطورة قضية الزيادة السكانية والتي وصفها بأنها الأخطر على مصر من الإرهاب وطالب بتفعيل قضية الانتماء، قائلًا: "لايمكن لوزارة أو مجموعة من الوزراء أن تواجه تلك القضية لوحدها هنروح فى داهية محتاجين كل مواطن يتفاعل ويتعاون مع تعاون كافة أجهزة الدولة مع مجموعة من التشريعات بالمجلس".

وانتقد القصبي، خلال لقاء المجتمعى مع عدد من قيادات المجتمع الأهلي ومنظمات المجتمع المدني والمعنيين بالقضية السكانية بحضور وكيلي اللجنة رشا رمضان ومهجة غالب وبمشاركة محافظ الإسكندرية محمد سلطان أن المجتمع الأهلى له أهمية بالغة وهناك عدد من الدول حققت تقدما بمساعدة الجمعيات دون تدخل حكوماتهم.

وأشار إلى أن هذا اللقاء ليس الأول بل يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات بين الاتحاد العام للجمعيات ومجلس النواب لبحث عدد من القضايا المرتبطة بالشارع المصري حتى نصل إلى أقصى استفادة يشعر بها المواطن باعتبارنا صوت الشعب وهذا ما نتج من خلال عمل اللجنة في عدة قوانين منها قانون ذوي الإعاقة والشهداء والجمعيات الأهلية وغيرها التى تمس الوطن والمواطن.

وأضاف القصبي: "نحن في مهمة شراكة وعندنا أمل في قيادات العمل الأهلي في تقديم المساعدة في تلك الملفات"، موضحًا أنه "كانت هناك مافيا من الداخل والخارج أرادت ألا يخرج قانون الجمعيات الأهلية إلى النور ولكن محاولاتهم باءت بالفشل وصدر القانون".

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