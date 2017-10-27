مقتل متظاهر في أعمال عنف ما بعد انتخابات كينيا

نيروبي - (د ب أ):

تعرض متظاهر لطلق ناري، فلقي حتفه في أعمال العنف الجارية في كينيا، اليوم الجمعة، بعد يوم من إجراء البلاد جولة إعادة الانتخابات التي قاطعها ائتلاف المعارضة الرئيسي.

وتعرض المراهق لطلق ناري في مقاطعة بونجوما غربي البلاد، بحسب رئيس مجلس الشيوخ كينيث لوساكا، الذي قال إن الشاب استفز الشرطة.

وشهد أمس الخميس معارك في الشوارع بين المتظاهرين وقوات الأمن، وقتل ثلاثة أشخاص على الأقل فيما حاول متظاهرو المعارضة منع الأشخاص من الوصول إلى مراكز الاقتراع.

وكانت نسبة الإقبال متدنية على نحو محرج، وقالت هيئة الانتخابات في البلاد إن العدد بلغ 34 بالمئة فقط.

وبدأت الأزمة في كينيا بعدما رفضت المحكمة العليا نتائج انتخابات أغسطس، التي فاز بها الرئيس الحالي أوهورو كينياتا، قائلة إنها "لم تكن شفافة أو يمكن التحقق منها".

وبعد تحديد موعد للانتخابات، أعلن رئيس المعارضة رايلا أودينجا انسحابه، لأنه أعتقد أنها لن تكون حرة ونزيهة.

ومن المرجح فوز كينياتا مجددا، بفارق كبير، ولكن المحللين يقولون إن الكثير من الكينيين سيرونه غير شرعي لأن أودينجا لم يخض في الانتخابات.