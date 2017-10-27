أخبار عاجلة

العين الثالثة - حلقة الجمعة 27 أكتوبر 2017 -
أمم افريقيا للطائرة - مباراة مصر والكاميرون بنصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية للطائرة -
"الجنايات" تستكمل محاكمة 213 متهمًا في قضية "أنصار بيت المقدس" -
«المرور»: 15 مليون مخالفة في 2016.. والخسائر 425 مليار جنيه سنويا -
العين الثالثة - اختيارات أحمد عز وكريم سعيد للأفضل في 2017 إذا أقيمت الجائزة في مصر -
توقيع 35 ألف استمارة "علشان تبنيها" بكفر الشيخ -
"الجنايات" تصدر حكمها على 11 متهمًا في "أحداث عنف كرداسة" -
إحالة 39 موظفا و3 أطباء إلى التحقيق في المنيا -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 27-10-2017 حوار هام حول قانون المرور الجديد -
العين الثالثة - رآي أحمد عز وكريم سعيد في فوز كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مقتل متظاهر في أعمال عنف ما بعد انتخابات كينيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مقتل متظاهر في أعمال عنف ما بعد انتخابات كينيا

03:55 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

مقتل متظاهر في أعمال عنف ما بعد انتخابات كينيا

نيروبي - (د ب أ):

تعرض متظاهر لطلق ناري، فلقي حتفه في أعمال العنف الجارية في كينيا، اليوم الجمعة، بعد يوم من إجراء البلاد جولة إعادة الانتخابات التي قاطعها ائتلاف المعارضة الرئيسي.

وتعرض المراهق لطلق ناري في مقاطعة بونجوما غربي البلاد، بحسب رئيس مجلس الشيوخ كينيث لوساكا، الذي قال إن الشاب استفز الشرطة.

وشهد أمس الخميس معارك في الشوارع بين المتظاهرين وقوات الأمن، وقتل ثلاثة أشخاص على الأقل فيما حاول متظاهرو المعارضة منع الأشخاص من الوصول إلى مراكز الاقتراع.

وكانت نسبة الإقبال متدنية على نحو محرج، وقالت هيئة الانتخابات في البلاد إن العدد بلغ 34 بالمئة فقط.

وبدأت الأزمة في كينيا بعدما رفضت المحكمة العليا نتائج انتخابات أغسطس، التي فاز بها الرئيس الحالي أوهورو كينياتا، قائلة إنها "لم تكن شفافة أو يمكن التحقق منها".

وبعد تحديد موعد للانتخابات، أعلن رئيس المعارضة رايلا أودينجا انسحابه، لأنه أعتقد أنها لن تكون حرة ونزيهة.

ومن المرجح فوز كينياتا مجددا، بفارق كبير، ولكن المحللين يقولون إن الكثير من الكينيين سيرونه غير شرعي لأن أودينجا لم يخض في الانتخابات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • خبراء أمميون "منزعجون بشدة" بسبب تقاريرعن تعرض الروهينجا لفظائع

    أخبار

  • رئيس وزراء إسبانيا: "لا بديل" لإقالة حكومة كتالونيا

    أخبار

  • العراق : مقتل عدة عناصر من داعش على يد العشائر خلال مطاردتهم غرب الأنبار

    أخبار

  • رئيسة الأرجنتين السابقة تنفي التستر على إيران في تفجير مركز الجالية

    أخبار

إعلان

fc28385564.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الجنايات" تستكمل محاكمة 213 متهمًا في قضية "أنصار بيت المقدس"

"الجنايات" تستكمل محاكمة 213 متهمًا في قضية "أنصار بيت المقدس"

توقيع 35 ألف استمارة "علشان تبنيها" بكفر الشيخ

توقيع 35 ألف استمارة "علشان تبنيها" بكفر الشيخ

"الجنايات" تصدر حكمها على 11 متهمًا في "أحداث عنف كرداسة"

"الجنايات" تصدر حكمها على 11 متهمًا في "أحداث عنف كرداسة"

وسط تفاعل الطلاب.. عمر خيرت يشعل حفل جامعة القاهرة وهيفاء في "الأمريكية"

وسط تفاعل الطلاب.. عمر خيرت يشعل حفل جامعة القاهرة وهيفاء في "الأمريكية"