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برلمان إقليم كتالونيا يعلن الانفصال عن إسبانيا

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مصراوي Masrawy

برلمان إقليم كتالونيا يعلن الانفصال عن إسبانيا

03:37 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

برلمان إقليم كتالونيا يعلن الانفصال عن إسبانيا

القاهرة - (مصراوي):

أعلن برلمان كتالونيا، اليوم الجمعة، انفصال الإقليم عن إسبانيا، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها.

وأجرى برلمان إقليم كتالونيا الإسباني، منذ قليل، تصويتًا على إعلان الانفصال، فيما دعت الأحزاب في الإقليم إلى الاحتشاد بكثافة بمحيط البرلمان تحسبا لتنفيذ إسبانيا قرار تعليق الحكم الذاتي.

ومطلع أكتوبر الجاري، أجرى الإقليم استفتاء على الانفصال عن إسبانيا وصفته مدريد بأنه "غير شرعي"، فيما قالت المحلية إن نسبة من صوتوا لمصلحة خطوة الانفصال بلغت 90%.

وتتمتع كاتالونيا بأوسع صلاحيات الحكم الذاتي بين أقاليم إسبانيا الـ 17.وتبلغ مساحة الإقليم 32.1 ألف كلم مربع، ويضم 4 مقاطعات هي برشلونة، وجرندة، ولاردة، وطراغونة.ويبلغ عدد سكانه 7 ملايين و500 ألف نسمة من إجمالي عدد سكان إسبانيا المقدر بنحو 47 مليون نسمة.

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مصراوي Masrawy

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