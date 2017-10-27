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تشكيل لجنة للحفاظ على التراث المعماري ببورسعيد

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مصراوي Masrawy

تشكيل لجنة للحفاظ على التراث المعماري ببورسعيد

03:46 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

تشكيل لجنة للحفاظ على التراث المعماري ببورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، تشكيل لجنة للحفاظ على التراث المعماري في المحافظة.

وقال المحافظ، خلال الاجتماع الأول الذي عقده مع المجلس الأعلى للتراث والتنسيق الحضاري، إن بورسعيد تمتلك طرازًا معماريًا فريدًا، فرنسي وإنجليزي وقبطي، وأن هناك تصميم للحفاظ على التراث بالمحافظة، لما تتمتع به من موقع جغرافي متميز، مشيرًا إلى أن السفن ترسو على الميناء بالقرب من الطرق، وهي الميناء الوحيد في العالم من نوعه الذي يتسم بهذه الصفة.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أنه وجه كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بتقديم كافة التسهيلات والدعم للجنة حتى تتمكن من أداء دورها، بما يتواكب مع أعمال التنمية التي تشهدها المحافظة وتأهيلها لاستقبال الكيانات الاقتصادية العملاقة التي ستضخ استثمارات ضخمة بجنوب وغرب وشرق بورسعيد.

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