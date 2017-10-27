تحويل بطاقات 1006 مغتربين و4.5 مليون جنيه قيمة فرق نقاط الخبز بالسويس
تحويل بطاقات 1006 مغتربين و4.5 مليون جنيه قيمة فرق نقاط الخبز بالسويس
03:46 م الجمعة 27 أكتوبر 2017
السويس - حسام الدين أحمد:
قال المهندس مجدي عبدالعال مدير التموين في السويس، إن عددًا كبيرًا من الأسر المغترة من المحافظات الأخرى وتقيم بالسويس، جرى تحويل بطاقات التموين الخاصة بها، لتصرف الخبز السلع التموينية من المنافذ وبدالي التموين في السويس.
وأشار عبدالعال، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إلى أن عدد البطاقات التي تسلمتها الأسر بلغت 1006 بطاقات تموينية، كما تسلمت المديرية طلبات بإعادة إصدارات بطاقات بدل فاقد وبدل تالف.
وأضاف مدير التموين، أن عدد البطاقات التي وصلت بلغت 1200 بطاقة تم إصدراها بدل فاقد وتالف، وتسلمتها الأسر لتتمكن من صرف مستحقاتها التموينية.
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