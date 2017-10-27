أخبار عاجلة

العين الثالثة - حلقة الجمعة 27 أكتوبر 2017 -
أمم افريقيا للطائرة - مباراة مصر والكاميرون بنصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية للطائرة -
"الجنايات" تستكمل محاكمة 213 متهمًا في قضية "أنصار بيت المقدس" -
«المرور»: 15 مليون مخالفة في 2016.. والخسائر 425 مليار جنيه سنويا -
العين الثالثة - اختيارات أحمد عز وكريم سعيد للأفضل في 2017 إذا أقيمت الجائزة في مصر -
توقيع 35 ألف استمارة "علشان تبنيها" بكفر الشيخ -
"الجنايات" تصدر حكمها على 11 متهمًا في "أحداث عنف كرداسة" -
إحالة 39 موظفا و3 أطباء إلى التحقيق في المنيا -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 27-10-2017 حوار هام حول قانون المرور الجديد -
العين الثالثة - رآي أحمد عز وكريم سعيد في فوز كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

تحويل بطاقات 1006 مغتربين و4.5 مليون جنيه قيمة فرق نقاط الخبز بالسويس

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تحويل بطاقات 1006 مغتربين و4.5 مليون جنيه قيمة فرق نقاط الخبز بالسويس

03:46 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

تحويل بطاقات 1006 مغتربين و4.5 مليون جنيه قيمة فرق نقاط الخبز بالسويس

السويس - حسام الدين أحمد:

قال المهندس مجدي عبدالعال مدير في السويس، إن عددًا كبيرًا من الأسر المغترة من المحافظات الأخرى وتقيم بالسويس، جرى تحويل بطاقات التموين الخاصة بها، لتصرف الخبز السلع التموينية من المنافذ وبدالي التموين في السويس.

وأشار عبدالعال، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إلى أن عدد البطاقات التي تسلمتها الأسر بلغت 1006 بطاقات تموينية، كما تسلمت المديرية طلبات بإعادة إصدارات بطاقات بدل فاقد وبدل تالف.

وأضاف مدير التموين، أن عدد البطاقات التي وصلت بلغت 1200 بطاقة تم إصدراها بدل فاقد وتالف، وتسلمتها الأسر لتتمكن من صرف مستحقاتها التموينية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط 1760 قضية تموينية و1156 جنحة ضد مخابز مخالفة بالمنيا

    أخبار

  • ضبط 755 قضية تموينية متنوعة في حملة موسعة لمباحث التموين

    أخبار

  • تحرير 156 محضرا تموينيا في حملة بالمنيا

    أخبار

  • "تموين بورسعيد": توافر 15 سلعة ضمن مقررات شهر سبتمبر

    أخبار

إعلان

ef6b276427.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
شرطة التموين تضبط 21 قضية مواد بترولية و129 قضية دقيق مدعم

شرطة التموين تضبط 21 قضية مواد بترولية و129 قضية دقيق مدعم

طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج