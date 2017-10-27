وقفة للتضامن مع شهداء القوات المسلحة والشرطة في المنصورة (صور)
وقفة للتضامن مع شهداء القوات المسلحة والشرطة في المنصورة (صور)
03:45 م الجمعة 27 أكتوبر 2017
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
بالصور - محافظ بورسعيد يستمع لمشكلات ومقترحات المواطنين
الدقهلية - رامي القناوي:
نظم العشرات من المواطنين بمدينة المنصورة، اليوم الجمعة، وقفة تضامنية بميدان النصب التذكاري للشهداء بشارع قناة السويس بالمنصورة، لإعلان تضامنهم وتأييدهم للقوات المسلحة والشرطة في حربهم على الإرهاب وإدانة الحادث الإرهابي الذي استهدف قوات الشرطة بمنطقة الواحات وأسفر عن سقوط 16 شهيدًا.
شارك في الوقفة عدد من المواطنين والنائب نبيل الجمل، عضو مجلس النواب عن مدينة المنصورة، المهندسة سلوى فهيم والدة الشهيد المقدم أحمد حسين رئيس مباحث شربين وزوجته وأطفاله.
ورفع المشاركون لافتة حملت صورًا لشهداء الجيش والشرطة تحت عنوان "شعب المنصورة يتضامن مع شهداء الوطن من الجيش والشرطة"، و"إعدام الإرهابين مطلب شعبي".
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بعد 5 ساعات.. 24 سيارة إطفاء تسيطر على حريق غرب الإسكندرية (صور)
-
محافظ الإسكندرية يصل موقع حريق العجمي.. ويعلن حالة الطوارىء بالمستشفيات
-
بسبب حريق.. تأجيل الدراسة في مدرسة العائلة المقدسة بالمنصورة
-
بالصور- مدير أمن الإسكندرية يتفقد موقع حريق مصنع العجمي
إعلان
إعلان