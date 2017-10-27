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وقفة للتضامن مع شهداء القوات المسلحة والشرطة في المنصورة (صور)

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مصراوي Masrawy

وقفة للتضامن مع شهداء القوات المسلحة والشرطة في المنصورة (صور)

03:45 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

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الدقهلية - رامي القناوي:

نظم العشرات من المواطنين بمدينة المنصورة، اليوم الجمعة، وقفة تضامنية بميدان النصب التذكاري للشهداء بشارع قناة السويس بالمنصورة، لإعلان تضامنهم وتأييدهم للقوات المسلحة والشرطة في حربهم على الإرهاب وإدانة الحادث الإرهابي الذي استهدف قوات الشرطة بمنطقة الواحات وأسفر عن سقوط 16 شهيدًا.

شارك في الوقفة عدد من المواطنين والنائب نبيل الجمل، عضو مجلس النواب عن مدينة المنصورة، المهندسة سلوى فهيم والدة الشهيد المقدم أحمد حسين رئيس مباحث شربين وزوجته وأطفاله.

ورفع المشاركون لافتة حملت صورًا لشهداء الجيش والشرطة تحت عنوان "شعب المنصورة يتضامن مع شهداء الوطن من الجيش والشرطة"، و"إعدام الإرهابين مطلب شعبي".

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