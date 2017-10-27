إحالة بقالي تموين بكفر الشيخ إلى نيابة أمن الدولة بتهمة التزوير

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أمر الغني حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، اليوم الجمعة، بإحالة بقال تمويني إلى نيابة أمن الدولة؛ لاتهامه بتزوير التسوية الصادرة من ماكينة الصرف.

وقال عادل الهابط، المتحدث باسم المديرية، إن المتهم "أ. ع."، استولى على 150 ألفًا و727 جنيهًا لتزوير باتشات التسوية الصادرة من ماكينة الصرف بالمقارنة بالتقرير الصادر من مركز المعلومات.

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كما تم ضبط بقالة تموينية تدعى "ش. ع."، بتهمة الاستيلاء على 6 آلاف و609 جنيهات، وتحرير محضر ضد "ف. ع."، لتجميعه 8 أجولة دقيق بلدي مدعم، مما يستوجب فروق 2120 جنيه.

ولفت "الهابط" إلى أنه تم ضبط "ع. ف."؛ لاتهامه بتجميع 15 جوال دقيق بلدي مدعم، وإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار، و"أ. ش."، صاحب مستودع غاز، لعدم إعلانه عن الأسعار.