أعضاء الأهلي يستقبلون محمود طاهر وقائمته بالأحضان والزغاريد

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حرص أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي في مدينة نصر، اليوم الجمعة، على حضور جلسة التعارف التي عقدها محمود طاهر رئيس القلعة الحمراء من أجل تعريف الأعضاء بقائمته الانتخابية، وأبرز ملامح البرنامج الانتخابي الذي سيتم الكشف عنه خلال الأيام المقبلة، وكذلك الرد على استفسارات الأعضاء ومعرفة اقتراحاتهم لتنفيذها.

وشهدت الجلسة حضور أعداد كبيرة من الأعضاء لتوجيه الشكر لطاهر ومجلسه على الإنجازات التي تم تحقيقها طوال الأربع سنوات الماضية، آملين له التوفيق في الانتخابات المقبلة من أجل استكمال مسيرة النجاحات سواء على المستوى الإنشائي أو الرياضي.

واستقبل الأعضاء طاهر وقائمته بحفاوة بالغة، كما حرصت بعض السيدات على استقبالهم بالزغاريد.

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يشار إلى أن المهندس محمود طاهر، وجه الدعوة لجميع المرشحين في الانتخابات المقبلة للقلعة الحمراء لحضور مباراة فريق الكرة أمام الوداد البيضاوي المغربي، في السابعة من مساء السبت على إستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، في ذهاب نهائي دوري الأبطال، بينما تقام المباراة النهائية يوم 4 نوفمبر المقبل بملعب محمد الخامس بالعاصمة المغربية.

وقرر رئيس الأهلي، تخصيص 35 مقعدا في المقصورة بملعب برج العرب لجميع الأعضاء المرشحين للمناصب المختلفة في الانتخابات التي تجرى يوم 30 نوفمبر المقبل.

وجاء قرار محمود طاهر للتأكيد على مبادئ النادي الأهلي، لأن الجميع ترشح من أجل خدمة الكيان الكبير والقلعة الحمراء، مؤكدا أنه ينتظر حضور الجميع لدعم فريق الكرة في المباراة الهامة بحثا عن التتويج باللقب الإفريقي التاسع لدوري الأبطال.