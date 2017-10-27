بكري عن عملية "الخارجة - أسيوط": "فلتهدأ أرواح الشهداء"

كتبت - مادي غيث:

علق مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، على الضربة التي وجهتها الأجهزة الأمنية اليوم الجمعة إلى العناصر الإرهابية بالكيلو 47 بطريق أسيوط - الخارجة، قائلًا: "فلتهدأ أرواح الشهداء بعد أن انتقم لهم زملاؤهم من القتلة والمجرمين".

وكتب بكري عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" اليوم: "وحوش الشرطة جنبا إلى جنب مع وحوش الجيش المصري قادرون على سحق الإرهابيين ومطاردتهم في كل مكان، أما الذين شككوا في عدم قدرة الشرطة على المواجهة فهم يخدمون أهداف العدو الذي يحاول النيل من معنويات الشعب ورجاله الشرفاء".

وتابع: "نجاح قوات الشرطة المصرية اليوم في قتل ١٣ إرهابيا، هو أبلغ رد علي هؤلاء الإرهابيين وأفعالهم الإجرامية".

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت مقتل 13 إرهابيًا بحوزتهم أحزمة ناسفة وأسلحة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالكيلو 47 بطريق أسيوط - الخارجة، في إطار جهود الوزارة المتصلة بملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والمتورطة في تنفيذ عمليات العنف التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة