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القبض على طبيبين متهمين بالتسبب في وفاة طفلة بالدقهلية

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مصراوي Masrawy

القبض على طبيبين متهمين بالتسبب في وفاة طفلة بالدقهلية

03:31 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

القبض على طبيبين متهمين بالتسبب في وفاة طفلة بالدقهلية

ارشيفيه

الدقهلية - رامي القناوي:

ألقى ضباط مباحث مركز شربين بالدقهلية، القبض على طبيب أنف وأذن وحنجرة، وطبيب تخدير بمستشفى خاص بعد اتهامهم، بالتسبب في وفاتة طفلة أثناء إجراء جراحة لإزالة اللوزتين.

وتلقى اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من العقيد سامي الحديدي، مأمور مركز شربين، يفيد بتحرير "محمود. ع. ع" بلاغًا يتهم فيه كلًا من "محمود. م. ا" 40 عامًا، مدرس مساعد بقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب، و"محمود. م. ع. ا" طبيب تخدير، ويعملان في إحدى المستشفيات الخاصة بالمدينة بالتسبب في وفاة نجلتة "مروة" 11عامًا، تلميذة بالصف الخامس الابتدائي، مقيمة بقرية الضهرية بمركز شربين، أثناء إجرائها عملية استئصال اللوز.

انتقل الرائد محمد حسن الأرضي، رئيس مباحث شربين، لمكان الواقعة بالمستشفى، وتم التحفظ على الجثمان، وإخطار النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي، للتشريح والتشخيص، ومعرفة سبب الوفاة، وتحويلها للمستشفى الدولي بالمنصورة.

وبتقنين الإجراءات ألقي القبض على الطبيبين وتحرر المحضر رقم 19804 جنح مركز شربين، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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