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وصول وسفر 3 آلاف راكب وتداول 500 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

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مصراوي Masrawy

وصول وسفر 3 آلاف راكب وتداول 500 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

03:28 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

وصول وسفر 3 آلاف راكب وتداول 500 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر

شمال سيناء - أشرف سويلم:

قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء سفاجا يشهد منذ الأمس نشاطًا ملحوظًا في حركة الركاب والسياحة وخروج طرود المعدات، حيث أن الميناء أصبح قادرًا على استيعاب حركة الركاب و السياحة والبضائع دون أي عوائق، بعد انتهاء أعمال التطوير وزيادة مساحة الميناء، بسبب فصل مسارات الركاب و السياحة وتحديد بوابة مخصصة ومسار خاص لخروج الطرود والمعدات وتجهيز صالات للركاب والسياحة.

وأضاف يوسف، أن الهيئة تعمل على زيادة الأنشطة بالميناء لتصبح ميناء متكامل قادر على خدمة المنطقة الصناعية جنوب الصعيد، ومنافسة الموانئ المجاورة في المنطقة وخدمة منطقة المثلث الذهبي.

وأضاف يوسف أن الميناء يستعد اليوم لاستقبال ثلاث سفن هي "عمان"، وإلنوي اكسبريس"، و"بوسيدون إكسبريس"، وعلى متنهم 173 راكبًا و145 شاحنة بضائع، و2 شاحنة عفش ركاب، و 8 سيارات كما تغادر ثلاث سفن هي "أمانة"، و"الحرية"، و"إلنوي اكسبريس"، وعلى متنهم 563 راكبًا و113 شاحنة و40 سيارة.

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