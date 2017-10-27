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مميش: القوات المسلحة تقوم بدور كبير لتأمين قناة السويس

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مميش: القوات المسلحة تقوم بدور كبير لتأمين قناة السويس مميش: القوات المسلحة تقوم بدور كبير لتأمين قناة السويس

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أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن ارتقاع نسبة مرور السفن في المجرى الملاحي للقناة يرجع إلى الدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة، برًا وجوًا وبحرًا في تأمينها ضد أي عدائات.

وقال مميش، خلال تفقده قوات تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس، اليوم الجمعة، إن السياسيات المرنة التي تتبعها الهيئة الآن مع عملائها تعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

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وأضاف "إننا الآن نعيش في أمان بفضل العيون الساهرة من هؤلاء الأبطال الذين يؤمنوا السفن المارة بالقناة وبالتعاون مع جهاز الشرطة".

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التحرير

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