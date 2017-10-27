في هذه الحالات يكون الشاي الأخضر ضار على الصحة

كتب - هشام عواض:

للشاي الأخضر فوائد كبيرة منها تعزيز صحة القلب والشرايين ومكافحة السرطانات، وكونه منبه للأعصاب، بالإضافة إلى مساعدته في إنقاص الوزن، وعلى الرغم من ذلك فأن للشاي الأخضر مخاطر قد تصاب بها في بعض الأحيان، بحسب موقع "webteb" الطبي.

1- اضطرابات النوم

يعتبر الشاي الأخضر مصدر لمادة الكافيين، لكن إذا زاد استهلاكه عن الحد المطلوب، فسيؤدي لاضطرابات النوم، وذلك لأن كل 240 ملل من الشاي الأخضر أي ما يعادل كوب تقريبًا، تحوي ما يقارب من الكافيين 24-40 ملجرام، من مادة الكافيين.

2- زيادة الاكتئاب

على الرغم من فوائد الشاي الأخضر للاعصاب والاسترخاء، لكن إذا كنت تعاني من الاكتئاب أو اضطراب القلق، فقد يؤثر عليك تناول جرع عالية من الشاي الأخضر بشكل سلبي، مما يستلزم منك توخي الحذر، وتناول كميات معتدلة منه.

3- زيادة الاجهاض للحامل

الكافيين من أكثر الأشياء التي تحذر منها الحامل، وقد لا يعلم البعض أن الشاي الأخضر أيضاً يحتوي على الكافيين، ووجدت بعض الدراسات علاقة تربط بين ما بين تناول الكافيين وقلة فرص الحمل، وفُسر ذلك بكون الكافيين يؤدي إلى تقليل نشاط قنوات فالوب التي تنقل البويضات إلى الرحم، كما ووجد بأن هناك علاقة تربط ما بين تناول الكافيين ومصادره بكميات كبيرة وزيادة خطر الاجهاض للحامل.

4- ارتفاع ضغط الدم

وفقًا لمنظمة مراقبة الصحة لكلية الطب في جامعة هارفرد، فإن الشاي الاخضر يحتوي على مضادات قوية للأكسدة والتي تساعد على خفض معدلات الكولسترول السيءLDL . لكن في المقابل، في حال تناول الشاي الأخضر بكميات كبيرة، فأن جرعات الكافيين قد تزيد عما هو مسموح تناوله لهم، فتظهر لديهم الأعراض السلبية، وقد يتأثر ضغط الدم، ويزداد معدل دقات القلب.

5- زيادة فرص الإصابة بالأنيميا

زيادة فرص الاصابة بفقر الدم (الأنيميا) لدى بعض الاشخاص المعرضين، وذلك يعود إلى كون الشاي الأخضر قد يرتبط بمنع امتصاص الحديد في الجسم.

6- التفاعل مع الأدوية

ربما يتفاعل الشاي الأخضر مع بعض أنواع الأدوية، فيؤثر على عملها أو على امتصاصها وفعاليتها في الجسم، وبالتالي إن كنت تتناول أي نوع من الأدوية، فعليك استشارة طبيبك بشأن ما يمكن أن يتعارض مع هذا الدواء ويمنع امتصاصه أو يؤثر على عمله.