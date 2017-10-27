أمن العاصمة يُحبط اختطاف محاسب لسرقة 107 آلاف جنيه بالساحل

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

أحبطت أجهزة الأمن بالقاهرة، مخطط عصابي لاختطاف محاسب بشركة خاصة، في منطقة الساحل، وسرقة 107 آلاف جنيه منه، وألقت القبض على 3 عاطلين وسائق.

التفاصيل بدأت بمعلومات وردت للمقدم علاء خلف، رئيس مباحث قسم شرطة الساحل، تفيد أن "محمد.ع"، 21 سنة، عاطل"، و"سلامة.م، 33 سنة، عاطل"، و"عبد الله.ع"، 20 سنة، عاطل"، و"أحمد.أ"، 35 سنة، سائق"، خططوا لخطف وسرقة محاسب بشركة لتجارة الحبوب.

كشفت التحريات صحة المعلومات، وأمر اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة، سرعة ضبطهم، وأُلقي القبض عليهم، بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء، وسيارة غير مسروقة.

أقر المتهمون بالشروع في خطف "أشرف نادي"، 53 سنة، محاسب أثناء سيره بحوزته حقيبة بداخلها مبلغ مالي 107 آلاف جنيه.

تحرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء خالد عبدالعال، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.