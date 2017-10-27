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ضبط عاطلين حولا ورشة والدهما لمصنع أسلحة في حلوان

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مصراوي Masrawy

ضبط عاطلين حولا ورشة والدهما لمصنع أسلحة في حلوان

03:08 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

ضبط عاطلين حولا ورشة والدهما لمصنع أسلحة في حلوان

ارشيفيه

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الجمعة، عاطلين لاتجارهما في الأسلحة متخذان من ورشة أعلى مسكنهما بمنطقة حلوان مكانا لمزاولة نشاطهما.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة حلوان مفادها أن كل من " أحمد.ع"، 34 سنة، عاطل، وشقيقه "محمود"، 24 سنة، عاطل، " يزاولان نشاطا غير مشروعًا في مجال تصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها متخذا من ورشة زالدهما أعلى سطح العقار سكنهما مكانا لنشاطهما الإجرامي.

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما حال تواجدهما داخل الورشة المشار إليها، وعثر بداخلها على " فرد خرطوش عيار 12مم ،2 طلقة عيار 12، 16 مم، 8 مواسير حديدية لفرد خرطوش، و 3 مواسير حديدية لبندقية خرطوش "محلية الصنع"، 3 طارق لفرد خرطوش، 2 ياي، 3 مقبض خشبي، أدوات تصنيع "ماكينة لحام، 2 صاروخ حدادي، منجلة ، شنيور حدادي ).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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