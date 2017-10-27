شرطة التموين تضبط 21 قضية مواد بترولية و129 قضية دقيق مدعم
شرطة التموين تضبط 21 قضية مواد بترولية و129 قضية دقيق مدعم
02:59 م الجمعة 27 أكتوبر 2017
مواد بترولية
كتب- علاء عمران:
شنت أجهزة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن ، عدة حملات تموينية استهدفت الرقابة على الأسواق وتداول السلع خاصة الاستراتيجية ومنع تهريبها بالأسواق ومكافحة الغش التجاري.
وأسفرت تلك الجهود، عن ضبط 21 قضية مواد بترولية، و١٢٩ قضية دقيق مدعم و أقماح مخابز ، و٢١ قضية في مجال الاتجار غير المشروع في السلع التموينية .
كما نجحت شرطة التموين في ضبط ٥٤٢ قضية في مجال ( المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم الإعلان عن الأسعار ، بيع بأزيد من السعر ، باعة جائلين ) ، و ضبط ٧٥ قضايا في مجال الغش التجاري، وضبط ٢٦ قضية في مجال اللحوم والطيور ، و 7 قضايا في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر.
وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.
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