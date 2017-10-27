حلقة نقاشية حول دور الرجل فى دعم المصابات بسرطان الثدي الثلاثاء المقبل

القاهرة- أ ش أ:

تنظم "مستشفى بهية" للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان السيدات بالمجان، يوم الثلاثاء القادم، حلقة نقاشية على هيئة مائدة مستديرة حول دور الرجل في دعم المرأة المصابة بسرطان الثدي، والإعلان عن إحصائيات تعكس معدلات تبرع الرجال بمؤسسة بهية.

ويأتى تنظيم هذه الحلقة - التي تستضيفها وترعاها إحدى شركات صناعة الألبان المصرية الشهيرة على هامش الاحتفال بالشهر العالمي للتوعية بمرض سرطان الثدي - تزامنا مع حملة جهينة الرائدة "بنشجع أمهات مصر" التي تولي المرأة اهتماما خاصا وتعمل على دعمها كونها شريكا أساسيا فى المجتمع.

وتهدف الحلقة النقاشية إلى تسليط الضوء على ضرورة زيادة وعي الرجال بأهمية التبرع لمكافحة مرض سرطان الثدي ، باعتبارهم أهم الداعمين الرئيسيين للمصابات بهذا النوع من الورم خلال مرحلة العلاج.