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حلقة نقاشية حول دور الرجل فى دعم المصابات بسرطان الثدي الثلاثاء المقبل

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مصراوي Masrawy

حلقة نقاشية حول دور الرجل فى دعم المصابات بسرطان الثدي الثلاثاء المقبل

03:09 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

حلقة نقاشية حول دور الرجل فى دعم المصابات بسرطان الثدي الثلاثاء المقبل

مستشفى بهية

القاهرة- أ ش أ:

تنظم "مستشفى بهية" للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان السيدات بالمجان، يوم الثلاثاء القادم، حلقة نقاشية على هيئة مائدة مستديرة حول دور الرجل في دعم المرأة المصابة بسرطان الثدي، والإعلان عن إحصائيات تعكس معدلات تبرع الرجال بمؤسسة بهية.

ويأتى تنظيم هذه الحلقة - التي تستضيفها وترعاها إحدى شركات صناعة الألبان المصرية الشهيرة على هامش الاحتفال بالشهر العالمي للتوعية بمرض سرطان الثدي - تزامنا مع حملة جهينة الرائدة "بنشجع أمهات " التي تولي المرأة اهتماما خاصا وتعمل على دعمها كونها شريكا أساسيا فى المجتمع.

وتهدف الحلقة النقاشية إلى تسليط الضوء على ضرورة زيادة وعي الرجال بأهمية التبرع لمكافحة مرض سرطان الثدي ، باعتبارهم أهم الداعمين الرئيسيين للمصابات بهذا النوع من الورم خلال مرحلة العلاج.

هذا المحتوى من

Asha

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