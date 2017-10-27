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عضو "دفاع البرلمان": عملية "الخارجة- أسيوط" لن تكون الأخيرة للثأر لشهداء الواحات

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مصراوي Masrawy

عضو "دفاع البرلمان": عملية "الخارجة- أسيوط" لن تكون الأخيرة للثأر لشهداء الواحات

03:03 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

اللواء أسامة أبو المجد

كتب- مصراوي:

قال اللواء أسامة أبو المجد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن ثقته بلا حدود في قوات الأمن وقدرتهم على ردع الإرهاب والتصدي له، مشيرًا إلى أن مقتل 12 إرهابيا في الواحات، وقبلها عملية نفذتها القوات الجوية تعبر عن تصميم وإرادة حديدية لرد الصاع صاعين لقوى الظلام، المدعومة من جهات خارجية ودولية لضرب الاستقرار في .

وأضاف أبو المجد لمصراوي، أن العملية التي تمت صباح اليوم ضد الإرهابيين لن تكون الأخيرة للثأر لحقوق "شهداء الواحات"، لافتًا إلى أن المصريين بكل فئاتهم وتوجهاتهم يعرفون أن الدولة عازمة على خوض حربها مع الإرهاب، وأنهم يحققون نجاحات عظيمة في ذلك،

وأكد أن البرلمان سيظل داعما للقوات المسلحة وأفراد الشرطة، والنواب لايدخروا جهدا على مستوى التشريعات وسن القوانين وإجراء التعديلات التشريعية من أجل تقديم كافة التسهيلات التي يحتاجها من يدافعون عن أمن عموم البلاد المواطنين.

جاء ذلك تعليقًا على إعلان وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، مقتل 13 إرهابيًا.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، إلى أن عمليات المتابعة ومعلومات قطاع الأمن الوطني كشفت عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية بإحدى مزارع الإستصلاح الكائنة بالكيلو 47 بطريق أسيوط- الخارجة وإتخاذهم من أحد من المنازل بها مأوى مؤقت لهم بعيداً عن الرصد الأمني لاستقبال العناصر المستقطبة حديثاً لتدريبهم على استخدام الأسلحة، وإعداد العبوات المتفجرة قبل تنفيذ عملياتهم العدائية.

وأضافت الوزارة أنه تم على مدار الأيام الماضية تنشيط المصادر المتعاونة ودفعهم لرصد أية معلومات حول أماكن تردد وتمركز العناصر المشتبه فيها، خاصةً الواقعة بمزارع الاستصلاح الكائنة بالمناطق النائية بمحافظات الجيزة والوجه القبلي باعتبارها ملاذ آمن لهؤلاء العناصر للإختفاء والتدريب والانطلاق لتنفيذ مخططاتهم العدائية.

 

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مصراوي Masrawy

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