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​مرصد الكهرباء: 9450 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل المتوقع

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مصراوي Masrawy

​مرصد الكهرباء: 9450 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل المتوقع

02:56 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

​مرصد الكهرباء: 9450 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل المتوقع

الكهرباء

 

القاهرة- أ ش أ:

توقع مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن تكون هناك زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح اليوم الجمعة قدرها 9450 ميجاوات، مشيرا الى انه لم يتم تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

ومن المتوقع أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم الجمعة 23 ألفأ و 500 ميجاوات مقابل 25 ألفا و 300 ميجاوات أمس الخميس، وفقا لما ذكره المرصد في نشرته اليوم.. التي أشار فيها إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 17 ألفا و 320 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم الجمعة باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثانية و 20 دقيقة بعد الظهر، وكان قد ظهر أمس الخميس باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

 

 

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مصراوي Masrawy

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