مفتي الجمهورية مشيدًا بعملية "الخارجة - أسيوط": "ثأرت لشهدائنا في الواحات"

كتب- محمود مصطفى:

أشاد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بالضربات الأمنية الناجحة التي بدأتها قوات الأمن على عناصر تكفيرية في طريق "أسيوط - الخارجة" مما أسفر عن مقتل 13 إرهابيًا.

وأكد مفتي الجمهورية - في بيان له-، أن "هذه الضربة الأمنية الجديدة لمعاقل الإرهابيين تثأر لشهدائنا الذين فقدناهم في عملية الواحات الإرهابية، وأن قوات الأمن لا يكسرها أي إرهاب لأنهم يجاهدون أهل التطرف ويفدون الوطن بأرواحهم".

وأضاف أن "الضربة الأمنية الناجحة لم تقتصر فقط على القضاء على الإرهابيين الذين اشتبكوا مع قوات الأمن، ولكن تبعها ملاحقات أمنية للقبض على الفارين منهم، وهو ما يؤكد حرص قوات الأمن على التصدي لجماعات التطرف والإرهاب واستئصالها من جذورها مهما كلفنا الأمر، من أجل حماية البلاد والعباد من شرور المتطرفين".

ودعا المفتي إلى ضرورة تكثيف توجيه الضربات الاستباقية الناجحة ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية لتقويض قدرتها على نشر العنف والتخريب، والعمل على نشر الأمن والاستقرار في مختلف ربوع مصرنا الغالية.

وأوضح أن الضربة الأمنية اليوم التي أوقعت بـ 13 إرهابيًا كانت موجعة أشد الوجع للإرهابيين، وهو ما يتطلب منا مزيد من الحيطة والحذر.

جاء ذلك تعليقًا على إعلان وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، مقتل 13 إرهابيًا.

وأشارت الوزارة إلى أن عمليات المتابعة ومعلومات قطاع الأمن الوطني كشفت عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية بإحدى مزارع الإستصلاح الكائنة بالكيلو 47 بطريق أسيوط- الخارجة وإتخاذهم من أحد من المنازل بها مأوى مؤقت لهم بعيداً عن الرصد الأمني لاستقبال العناصر المستقطبة حديثاً لتدريبهم على استخدام الأسلحة، وإعداد العبوات المتفجرة قبل تنفيذ عملياتهم العدائية.

وأضافت الوزارة أنه تم على مدار الأيام الماضية تنشيط المصادر المتعاونة ودفعهم لرصد أية معلومات حول أماكن تردد وتمركز العناصر المشتبه فيها، خاصةً الواقعة بمزارع الاستصلاح الكائنة بالمناطق النائية بمحافظات الجيزة والوجه القبلي باعتبارها ملاذ آمن لهؤلاء العناصر للإختفاء والتدريب والانطلاق لتنفيذ مخططاتهم العدائية.