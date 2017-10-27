إحباط تهريب أدوية محظورة لدولة اتشاد

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

أحبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الجمعة، تهريب أدوية مدعومة من وزارة الصحة ومحظور تداولها، إلى دولة اتشاد، وضبطت المتورطين في عملية التهريب.

البداية أثناء مرور الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الزيتون، وبصحبته القوة المرافقة بشارع ابن الحكم ـ دائرة القسم، تمكن من ضبط "محمد.ج"، 37 سنة، عامل، و "محمد.ف" 20 سنة، عامل، و "هاني.ك"، 34 سنة، سائق، حال استقلالهم سيارة ميكروباص، وعُثر بداخلها 16 ألف و587 عبوة من عقاقير، "ترياكتن، يبراكس، فلاجيل، باى بروفينيد، فيتامين 400، كلوميد، وجميعهما أدوية مدعمة من وزارة الصحة ومحظور الاتجار فيها أو تداولها طبقاً للقانون ".

بمناقشتهم عن مصدر تلك المضبوطات أقر الأول بحصوله على المضبوطات من مخزن تابع لشركة الأقصى فارم للأدوية الكائن شارع المساحة بمنطقة الطالبية، بقصد توصيلها لـ"فاطمة.ج" تشادية الجنسية، ومقيمة 39 شارع العبث ـ دائرة القسم لتهريبها خارج البلاد "لدولتها" مقابل نسبة 20% كعمولة.

تم بإرشاد الأول ضبط سالفة الذكر، وبمواجهتها أيدت ما جاء بأقوال المتهم الأول، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.