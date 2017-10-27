أخبار عاجلة

العين الثالثة - حلقة الجمعة 27 أكتوبر 2017 -
أمم افريقيا للطائرة - مباراة مصر والكاميرون بنصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية للطائرة -
"الجنايات" تستكمل محاكمة 213 متهمًا في قضية "أنصار بيت المقدس" -
«المرور»: 15 مليون مخالفة في 2016.. والخسائر 425 مليار جنيه سنويا -
العين الثالثة - اختيارات أحمد عز وكريم سعيد للأفضل في 2017 إذا أقيمت الجائزة في مصر -
توقيع 35 ألف استمارة "علشان تبنيها" بكفر الشيخ -
"الجنايات" تصدر حكمها على 11 متهمًا في "أحداث عنف كرداسة" -
إحالة 39 موظفا و3 أطباء إلى التحقيق في المنيا -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 27-10-2017 حوار هام حول قانون المرور الجديد -
العين الثالثة - رآي أحمد عز وكريم سعيد في فوز كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

إحباط تهريب أدوية محظورة لدولة اتشاد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إحباط تهريب أدوية محظورة لدولة اتشاد

02:54 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

إحباط تهريب أدوية محظورة لدولة اتشاد

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

أحبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الجمعة، تهريب أدوية مدعومة من وزارة الصحة ومحظور تداولها، إلى دولة اتشاد، وضبطت المتورطين في عملية التهريب.

البداية أثناء مرور الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الزيتون، وبصحبته القوة المرافقة بشارع ابن الحكم ـ دائرة القسم، تمكن من ضبط "محمد.ج"، 37 سنة، عامل، و "محمد.ف" 20 سنة، عامل، و "هاني.ك"، 34 سنة، سائق، حال استقلالهم سيارة ميكروباص، وعُثر بداخلها 16 ألف و587 عبوة من عقاقير، "ترياكتن، يبراكس، فلاجيل، باى بروفينيد، فيتامين 400، كلوميد، وجميعهما أدوية مدعمة من وزارة الصحة ومحظور الاتجار فيها أو تداولها طبقاً للقانون ".

بمناقشتهم عن مصدر تلك المضبوطات أقر الأول بحصوله على المضبوطات من مخزن تابع لشركة الأقصى فارم للأدوية الكائن شارع المساحة بمنطقة الطالبية، بقصد توصيلها لـ"فاطمة.ج" تشادية الجنسية، ومقيمة 39 شارع العبث ـ دائرة القسم لتهريبها خارج البلاد "لدولتها" مقابل نسبة 20% كعمولة.

تم بإرشاد الأول ضبط سالفة الذكر، وبمواجهتها أيدت ما جاء بأقوال المتهم الأول، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط عاطلين حولا ورشة والدهما لمصنع أسلحة في حلوان

    أخبار

  • ضبط هارب من تسديد 4 مليون جنيه غرامات في الزيتون

    أخبار

  • ضبط هارب من الإعدام في الدرب الأحمر

    أخبار

  • ضبط مسن هارب من تسديد مليون و270 ألف جنيه في الحدائق

    أخبار

إعلان

41b155be82.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الجنايات" تستكمل محاكمة 213 متهمًا في قضية "أنصار بيت المقدس"

"الجنايات" تستكمل محاكمة 213 متهمًا في قضية "أنصار بيت المقدس"

توقيع 35 ألف استمارة "علشان تبنيها" بكفر الشيخ

توقيع 35 ألف استمارة "علشان تبنيها" بكفر الشيخ

"الجنايات" تصدر حكمها على 11 متهمًا في "أحداث عنف كرداسة"

"الجنايات" تصدر حكمها على 11 متهمًا في "أحداث عنف كرداسة"

وسط تفاعل الطلاب.. عمر خيرت يشعل حفل جامعة القاهرة وهيفاء في "الأمريكية"

وسط تفاعل الطلاب.. عمر خيرت يشعل حفل جامعة القاهرة وهيفاء في "الأمريكية"