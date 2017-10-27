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القوات العراقية تستعد لاقتحام قضاء القائم غربي الأنبار

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مصراوي Masrawy

القوات العراقية تستعد لاقتحام قضاء القائم غربي الأنبار

03:01 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

القوات العراقية تستعد لاقتحام قضاء القائم غربي الأنبار

القوات العراقية

بغداد- ( دب أ):

أفاد قائممقام قضاء عنه غربي الأنبار، عماد الدليمي، اليوم الجمعة، بأن القوات الأمنية العراقية على مشارف قضاء القائم غربي الانبار بعد إحكام السيطرة على منافذها المختلفة.

وقال الدليمي إن "القوات الامنية على مشارف قضاء القائم غربي الأنبار، ولا تبعد سوى خمسة كيلومترات عن مركز القضاء، وقام طيران الجيش بقصف كثيف استهدف مناطق ارتكاز التنظيم الاجرامي داخل القضاء ومداخله تمهيدا لاقتحامه في غضون الساعات القليلة المقبلة"، وفقا لوكالة انباء الإعلام العراقي (واع).

وأضاف أن "عصابات داعش الإجرامية بحالة انهيار بعد التقدم السريع الذي حققته القوات الأمنية وتحرير أهم مناطق ارتكاز إرهابي التنظيم في عكاشات والمشاريع ومجمع الفوسفات، ومناطق صحراوية أخرى باتجاه مدخل القضاء".

وأشار إلى أن "فرق معالجة المتفجرات تقوم وبعمل متواصل برفع العديد من العبوات الناسفة، وابطال مفعول المنازل المفخخة والمباني الحكومية التي قام بتفخيخها ارهابي داعش لتسهيل مهمة تقدم القوات الأمنية باتجاه تحقيق أهدافها".

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