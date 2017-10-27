تقرير: روسيا تشكك في تقرير الأمم المتحدة بشأن استخدام غاز سام في سورية

موسكو- (د ب أ):

شككت روسيا في تقرير لخبراء من الأمم المتحدة بشأن هجوم مميت بغاز الأعصاب، في الرابع من أبريل، على بلدة خان شيخون ،خلف 80 قتيلا.

ألقت "آلية التحقيق المشتركة" مباشرة باللائمة في الهجوم على قوات الحكومة السورية.

إلا أن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، عارض نتائج التقرير اليوم الجمعة، قائلا إن الكثير من محتواه متضارب.

وقال اليوم الجمعة: "أخطاء منطقية، وشهود مشكوك فيهم، وأدلة غير مؤكدة"، بحسب وكالة أنباء انترفاكس الروسية.

وبصفتها حليفا مقربا من النظام السوري، ترى روسيا أن قوات المعارضة السورية هى الطرف المذنب. وتشعر روسيا بالحزن لأن الولايات المتحدة هاجمت قاعدة جوية سورية في السابع من مايو، ردا على هجمات بالغاز المسمم.

ووصف ريابكوف تحقيق "آلية التحقيق المشتركة" بأنه متحيز. وقال إن موسكو ستقدم توصيات قريبا "لجعل العمل يسير وفقا للمعايير المتعارف عليها ، وحمايته من التكهنات".

يشار إلى أن "آلية التحقيق المشتركة"، ومقرها لاهاي، هي عبارة عن فريق تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.