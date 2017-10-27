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في مشاجرة "حريمي".. إصابة 3 سيدات بحروق بسبب "مية نار" بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

في مشاجرة "حريمي".. إصابة 3 سيدات بحروق بسبب "مية نار" بالقليوبية

02:58 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أصيب 3 سيدات بحروق بسبب "مية نار"، بقرية ببنها في مشاجرة "حريمي" بين عائلتين، بسبب شاب من عائلة المصابات بربة منزل من العائلة الثانية، فتربص المتهمون بهم، واقتحموا عليهم منزلهم، واعتدوا عليهن بالضرب، ثم ألقوا عليهن "مية نار"، فأحدثوا بهم إصابات متعددة في أنحاء الجسد، ونقلوا إلى مستشفى بنها العام، وألقي القبض على المتهمين وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى المقدم محمد سعيد رئيس مباحث مركز بنها، بلاغًا بوقوع مشاجرة "حريمي" من عائلتين في قرية ببنها، ووجود مصابين بحروق.

وأخطر اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير الأمن، فانتقل العميد حسام الحسيني، رئيس مباحث القليوبية، وتبين أن المشاجرة بين طرف أول "م. ع" 61 عامًا، ربة منزل، وزوجة نجلها وتدعى "ن. ع" 27 عامًا، ربة منزل، و"ع. م" ربة منزل، مصابات بحروق إثر إلقاء "مية نار" عليهن، وطرف ثاني "أ. خ" ربة منزل وزوجة نجلها وتدعى "س" وأولادها "أ" و"م" و"ب" و"م".

وتبين للشرطة من التحريات الأولية، أن سبب المشاجرة قيام شاب من العائلة الأولى بالتحرش بزوجة نجل الأولى من الطرف الثاني، فنشبت بينهما مشاجرة وفضها الأهالي، إلا أن أفراد الطرف الثاني تجمعوا سيدات وأطفال، وتوجهوا إلى منزل الطرف الأول، وبحيازتهم زجاجات "مية نار" وشوم، وإنهالوا عليهن ضربًا، وألقوا عليهن "مية نار" فأصيبوا بإصابات متفرقة وكسور، ونقلن إلى المستشفى وألقي القبض على المتهمات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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