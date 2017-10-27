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تعرف إلى "صوفيا"... الروبوت الذي حصل على الجنسية السعودية

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مصراوي Masrawy

تعرف إلى "صوفيا"... الروبوت الذي حصل على الجنسية

02:51 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

الروبوت صوفيا

كتبت - نرمين الجلاد :

أعلنت السلطات السعودية عن منح الروبوت "صوفيا"، الجنسية وجواز السفر السعودي، حسب ما جاء في موقع هيئة الإذاعة البريطانية" BBC".

وجاء ذلك ضمن فعاليات إعلان المملكة البدء في بناء منطقة اقتصادية ضخمة بكلفة مالية تقدر بنحو 500 مليار دولار والتي أطلق عليها اسم "نيوم".

وتعتبر "صوفيا" روبوت من صناعة شركة "هانسون روبوتيكس،" في مدينة هونغ كونغ، وصممها مؤسس الشركة، الدكتور ديفيد هانسون،وتتميز بتفاصيلها التي تشبه البشر إلى حد كبير، وتعابير وجهها التي تعكس مشاعر مختلفة، ووجهها الذي يشبه وجه المملثة الأمريكية الراحلة أودري هيبورن. 

وأظهر الفيديو حوار حي على منصة مبادرة المستقبل، بين صوفيا والصحفي "أندرو سوركين" من صحيفة "نيويورك تايمز،" وخلال الحديث، أعلن سوركين عن تقديم المملكة الجنسية السعودية لصوفيا.

وعند سؤال صوفيا عن شعورها تجاه الجنسية السعودية، قالت: "أود أن أشكر المملكة العربية السعودية كثيراً. أشعر بالشرف والفخر للحصول على هذا التمييز. من المميز أن أكون أول روبوت في العالم يحصل على جنسية." 

وأضافت صوفيا أن تصميم الذكاء الاصطناعي لديها، ارتكز على قيمٍ إنسانية مثل "الحكمة، واللطف، والتعاطف،" مؤكدة أنه "لا داعي للقلق، وأنها ستكون لطيفة ما دام من يتعامل معها لطيفاً." 

وأوضحت صوفيا: "أريد استخدام ذكائي الاصطناعي لمساعدة الناس على عيش حياة أفضل، كتصميم منازل أذكى، وبناء مدن أفضل للمستقبل. سأبذل جهدي لجعل العالم مكاناً أفضل".

 

 

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مصراوي Masrawy

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