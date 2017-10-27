ترامب يعلن حالة طوارئ صحية للتوقف عن استخدام المواد الأفيونية

واشنطن- (أ ش أ):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسميا، أن أزمة المواد الأفيونية، حالة طوارئ صحية.

وقال ترامب - في تصريح نقلته مجلة (ذا ويك) الأمريكية اليوم، الجمعة، - "من الممكن أن نكون ذاك الجيل الذي يقضي على وباء المواد الأفيونية. نستطيع فعل ذلك"، مضيفا أن الحكومة سيطلب منها سحب المواد الأفيونية من السوق وكذلك التسويق للبحث عن تقنيات لا تسبب للأدمان لمعالجة الألم.

وتعرض ترامب للانتقاد لعدم البت في تلك القضية قبل ذلك بعد وعده بإعلان مخططه عن تلك الأزمة في أوئل أغسطس الماضي، حيث قدرت التقارير الصحية في وقت سابق من العام الجاري أن المواد الأفيونية قد تقتل نصف مليون أمريكي خلال العقد القام.

وكشفت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكية عن ارتفاع نسبة الأمريكيين الذين يموتون من جرعات المخدرات الزائدة إلى 200% خلال الـ16 عام الماضية.

وقالت نفس المراكز إن أكثر من 52 ألف أمريكي توفوا نتيجة جرعات مخدرات زائدة في 2015. وهي نسبة أعلى من 211% من الذين ماتوا في 1999 بنفس السبب والذين يبلغ عددهم 16 ألفا و849 شخصا وضعف العدد الذي لقي مصرعهم بنفس الطريقة في 2003.

وقد أدت الزيادة السريعة في عدد العقاقير التي تستلزم وصفة طبية، بما في ذلك المواد الأفيونية المقدمة للمرضى، إلى زيادة استخدام العقاقير غير المشروعة مثل الهيروين والفنتانيل والميثامفيتامينات.

ويقول خبراء الصحة العامة إن الاتجاه الذى استمر عقدا من الزمن في زيادة الوصفات التي تستخدم المواد الافيونية، وما يترتب على ذلك من زيادة في تعاطي المخدرات غير المشروعة، سيستغرق وقتا طويلا لعكس نتائجه.