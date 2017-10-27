تقدمت 24 مركزا.. جامعة بنها تحتل المرتبة 625 عالميا في تقييم "سكوبس"

القليوبية - أسامة علاء الدين:

احتلت جامعة بنها، المركز 625 على المستوى الدولي في ترتيب الجامعات العالمية، بعد أن كانت في المركز 649 العام الماضي، لتتقدم 24 مركزًا في تقييم سكوبس العالمي.

وقال الدكتور السيد القاضي، رئيس جامعة بنها، في بيان له اليوم الجمعة، إن الجامعة تقدمت 24 مركزًا هذا العام، مشيرًا إلى أن ذلك نتيجة جهد عام كامل على إيجاد تطوير حقيقي ليس فقط على مستوى المباني والمنشآت التي شهدت طفرة كبيرة في العام الأخير، ولكن في كافة المجالات العلمية والبحثية وعلى مستوى البرامج الدراسية والتواصل الدائم والمستمر مع المجتمع من خلال العديد من المبادرات التي أطلقتها الجامعة وحققت بها الريادة وحققت نجاحًا كبيرًا.

وأضاف القاضي، أن الجامعة حققت تقدمًا كبيرًا في مجال النشر العلمي على المستوى الدولي، وتدعيم العلاقات مع عدد من الجامعات العالمية والانفتاح على العالم من خلال توثيق العلاقات بين جامعة بنها وهذه الجامعات.