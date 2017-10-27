تعيين سعود القحطاني رئيسًا لاتحاد الأمن الإلكتروني والبرمجيات السعودي

القاهرة -(مصراوي):

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة اليوم، الجمعة، عن موافقة المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، على رئاسة اتحاد الأمن الإلكتروني والبرمجيات، وهو أحد الاتحادات حديثة التأسيس من قِبل اللجنة الأولمبية السعودية.

وكتب تركي آل الشيخ في حسابه الشخصي بموقع تويتر: "بعد جهد طويل، وافق أخي المستشار سعود القحطاني على رئاسة اتحاد الأمن الإلكتروني والبرمجيات"،مُضيفًا: "أعلم مسؤولياته وأعماله الكثيرة، ولكن قناعتي أنه لا يمكن لأحد أن يؤسس هذا الاتحاد وينتقل به إلى العالمية، لذلك طلبت منه ذلك كثيرًا".

من جانبه، قدّم القحطاني شكره وتقديره لتركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، قائلًا: "قدرني الله أن أكون على قدر التطلعات، والشكر لكل من بارك وهنأ".

وأضاف "أخي وصديقي أبوخالد أشغاله ومسؤولياته لاتعد ولاتحصى ولولا قناعتي بأن لا أحد يمكن أن يؤسس هذا الاتحاد وينتقل به للعالمية لما أحرجته بالطلب".

وكانت اللجنة الأولمبية السعودية أجرت عددًا من التغييرات على خريطة الاتحادات الرياضية، وذلك عقب تزكية تركي آل الشيخ رئيسًا لإكمال الدورة الأولمبية الحالية، حيث تم إنشاء 7 اتحادات جديدة وتسمية رؤساء لها، باستثناء اتحاد الأمن الإلكتروني والبرمجيات، قبل أن تتم تسمية سعود القحطاني رئيسًا له.