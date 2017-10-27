بالصور - افتتاح المرحلة الأولى من ترميمات مسجد الدسوقي بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، المرحلة الأولى من أعمال الترميمات بمسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، بمدينة دسوق بكفر الشيخ، في حضور محافظ الإقليم، اللواء السيد نصر، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.

وألقى وزير الأوقاف خطبة صلاة الجمعة، بمسجد الدسوقي، وعقب الصلاة، تفقد مفتي الديار المصرية، ثم وزير الأوقاف، ضريح صاحب المسجد، العارف بالله إبراهيم الدسوقي، وسط زحام وتدافع من المصلين ورواد المسجد.

وأكد المهندس طاهر الشريف، ممثل الشركة المنفذة لأعمال الترميمات بالمسجد الإبراهيمي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الشركة منذ أن تسلمت إسناد أعمال الترميمات في 19 سبتمبر عام 2013، لترميمات الأعمدة، ومن خلال إجراء أعمال المجسات الخاصة بعملهم، تبين لهم خلو الأعمدة من الخرسانة.

وأشار إلى أن الشركة أسند لها أعمال ترميمات 132 عامودًا، لذلك مبلغ 5 ملايين و294 ألف جنيه، وكان مبلغًا تقديريًا لحين الانتهاء من تلك الأعمال، وتأخر العمل بتلك الترميمات بسبب وصول قرار يتضمن إشراف وزارة الأوقاف، على تلك الأعمال بدلًا من وزارة الإسكان، ثم تأخرت بعد ذلك لأسباب إدارية وفنية.

وأوضح أن العمل الفعلي للترميمات من قبل الشركة المنفذة، بدأ في شهر يناير 2015، وتوقفت مرة أخرى للتعديل في بعض التصميمات، وجرى استئناف العمل مرة أخرى في شهر أبريل 2015، وجرى الاتفاق على إجراء ترميمات الأعمدة على مرحلتين الأولى ترميم 89 عامودًا.

وقال إنه جرى البدء في أعمال المرحلة الثانية من ترميمات الأعمدة المتبقية بهذا المسجد، وتحدد تسليمها عقب الانتهاء من ترميماتها، في شهر يونيو من العام المقبل 2018، كموعد مبدئي، لتنتهي الشركة تمامًا من الأعمال المسندة إليها لإجراء هذه الترميمات.

وحضر افتتاح أعمال الترميمات الأولى بمسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، اللواء أحمد صالح مدير أمن كفر الشيخ، والعميد محمد عمار مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، والمهندس راضي أمين، سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، والمحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد سامح الطنوبي المستشار العسكري للمحافظة، واللواء حمدي الحشاش مساعد محافظ كفر الشيخ، ورئيس مركز ومدينة دسوق.