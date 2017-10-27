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الأمن يمشط صحراء الفيوم لمنع تسلل العناصر الإرهابية

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مصراوي Masrawy

الأمن يمشط صحراء الفيوم لمنع تسلل العناصر الإرهابية

02:25 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

الأمن يمشط صحراء الفيوم لمنع تسلل العناصر الإرهابية

جبال وادى الحيتان

الفيوم – حسين فتحي:

كشف مصدر أمني بالفيوم، عن أن قوات مشتركة من مكافحة الإرهاب، والعمليات الخاصة، وقوات أمن الفيوم والبحث الجنائي، تمشط حاليًا المناطق الجبلية التي تربط الفيوم بالواحات الغربية ومحافظات الصعيد، عقب مقتل 13 إرهابيًا صباح اليوم الجمعة، على طريق "الخارجة - أسيوط".

وأوضح المصدر لـ"مصراوي"، أن عملية التمشيط تمتد لطريق أسيوط الغربي، من خلال نشر الأكمنة الثابتة و المتحركة مع توسيع دائرة الاشتباه على هذه الطرق.

وأضاف المصدر إلى أن أجهزة البحث الجنائي والأمن الوطني تقوم بمتابعة كافة الشقق المفروشة المؤجرة للمتغربين في المحافظة، لفحصها وتحديد هوية مستأجريها، خاصة للمقيمين بمساكن مدينة دمو الجديدة التي تقع بالقرب من مخرج مدينة الفيوم عبر طريق أسيوط الغربي.

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مصراوي Masrawy

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