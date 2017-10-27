مفاجأة في تحقيقات حريق مصنع البويات بالإسكندرية

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أمرت نيابة غرب الإسكندرية الكلية برئاسة المستشار محمد صلاح، اليوم الجمعة، بإخلاء سبيل "مجدي أ."، مدير مصنع الخليل للبويات الذي اشتعل أمس، وانهارت أجزاء كبيرة منه، وامتدت نيرانه إلى ثلاثة منازل مجاورة، مما أدى إلى إصابة 17 شخصًا بينهم 3 من رجال الحماية المدنية.

وأشارت التحقيقات إلى أن المدير المسؤول عن المصنع أرجع سبب الحريق إلى ماس كهربائى من موتور إحدى الماكينات، وتطاير الماس، واشتعال النيران في المواد الكمياوية الموجودة بالمصنع، مؤكدًا عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث أو إهمال، موضحًا أن العمال حاولوا إخماد الحريق بمعدات الأمن الصناعي وطفايات الحريق.

وخلال التحقيقات، أكد شهود عيان أنها لم تكون المرة الأولى، وأشاروا إلى نشوب حريق مماثل بالمصنع العام الماضي، تم السيطرة عليه.

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وكلف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، رئيس حي العجمي والجهات المعنية بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة ومراجعة الحالة الهندسية والإنشائية للعقارات الثلاثة المتضررة من الحريق، والحالة الإنشائية للعقارات المجاورة للمصنع.

وأوضح المحافظ أنه لن يتم رجوع المواطنين إلى منازلهم بالعقارات المتضررة إلا بعد التأكد من سلامتها، مؤكدا أنه تم تجهيز أماكن إيواء شاملة كافة الخدمات للأسر المتضررة بالعقارات بمدرسة أمير الشعراء الابتدائية الرسمية، مشددا على مديري مديريات التضامن الاجتماعي والتموين والصحة ورئيس حي العجمي بتوفير احتياجات الأسر المتضررة.

كما كلف المحافظ رئيس حي العجمي بتوفير مساكن دائمة بمساكن الايواء بالكيلو ٢١ وغيرها من المساكن المتاحة بالمحافظة حال تبين عدم سلامة العقارات وفقا لتقارير اللجنة الهندسية؛ حفاظا على أرواح المواطنين.