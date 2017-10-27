وزيرة الجيوش الفرنسية في الهند تحضيرا لزيارة ماكرون

(أ ف ب):

بدأت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي الجمعة زيارة للهند تستمر يومين تحضيرا لزيارة الرئيس ايمانويل ماكرون لنيودلهي في ديسمبر.

وبعدما التقت الجمعة نظيرتها الهندية نيرمالا سيثارامان، ستلتقي بارلي السبت رئيس الوزراء ناريندرا مودي على ان تتوجه ايضا إلى ناغبور وبومباي في وسط البلاد.

وأوردت اوساط الوزيرة انها ستواصل تعبئة الفرنسيين الذين يأملون باقناع الهنود بشراء مروحيات من طراز "بانتر" تصنعها مجموعة ايرباص ومزيد من مقاتلات رافال من مجموعة "داسو" اضافة الى مجموعة جديدة من الغواصات.

والهند أول مستورد عالمي للاسلحة.

وقال مصدر قريب من بارلي "لدينا تعاون استراتيجي وتقني بالغ الاهمية مع الهند، ونملك تكنولوجيا تثير اهتمامهم في شكل كبير".

وتقوم الهند بتحديث ترسانتها العسكرية المتقادمة في معظمها لمواجهة التحديات الجيوسياسية في آسيا، وخصوصا تصاعد القوة الصينية.

ويأمل الرئيس الهندي بان يتمكن في نهاية المطاف من ضمان استقلال بلاده على صعيد التكنولوجيات العسكرية والحد من الاستيراد. وعبر دفع الصناعيين الاجانب الى الانتاج داخل اراضي بلاده، يأمل ايضا بتأمين مزيد من الوظائف.

وتندرج زيارة بارلي في اطار سلسلة زيارات يقوم بها مسؤولون فرنسيون للهند هذا الخريف، تتوجها زيارة ماكرون لهذا البلد بين الثامن والعاشر من ديسمبر.