"العفو الرئاسي": فحص طلبات المواطنين والنواب بعد منتدى شباب العالم

القاهرة- مصراوي:

أكد محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن اللجنة لم تنتهي حتى الآن من فحص طلبات المواطنين، والنواب بخصوص الشباب المعفو عنهم في القائمة الجديدة.

وأوضح عبد العزيز في تصريح لـ"مصراوي"، أن اللجنة لازالت تتلقي الشكاوي من النواب والمواطنين مباشرة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مضيفا أن سيتم الإعلان عن موعد صدور القائمة الرابعة لاحقاً.

وأشار عضو لجنة العفو الرئاسي، إلى أن اللجنة ستستكمل فحص طلبات العفو وشكاوى المواطنين بعد منتدي شباب العالم المنعقد بشرم الشيخ.

يذكر أن أخر قائمة للعفو الرئاسي "الثالثة"، قد تم الإعلان عنها في 23 يونيو الماضي، بعدما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا بـ"العفو" عن 502 سجين، بينهم 25 إمرأة وعدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر، وفق بيان سابق لرئاسة الجمهورية.

وكان السيسي أصدر قرارًا بتشكيل لجنة العفو، في أكتوبر عام 2016، لبحث "العفو" عن شباب محبوسين بقضايا مختلفة، وفي الشهر التالي تم الإفراج بالفعل عن نحو 82 شخصًا ضمن قائمة أولى، تلاها في مارس الماضي إطلاق سراح قائمة ثانية تشمل 203 سجناء.