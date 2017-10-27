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​وكيل "دفاع البرلمان" عن مقتل 13 إرهابي: عناصر إرهابية شديدة الخطورة

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مصراوي Masrawy

​وكيل "دفاع البرلمان" عن مقتل 13 إرهابي: عناصر إرهابية شديدة الخطورة

02:14 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

اللواء يحيي كدواني

القاهرة- مصراوي:

أشاد اللواء يحيي كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بقتل قوات الأمن لـ13 من العناصر الإرهابية بالكيلو 175 بطريق الخارجة – أسيوط، لافتًا إلى أن الدولة المصرية في حالة حرب، ويجب على القوات الأمنية توجيه المزيد من الضربات المستمرة للعناصر الإرهابية.

وأضاف كدواني في تصريحات لـ"مصراوي" أنه لا يمكن لأي دولة في العالم أن تقبل بوجود جماعات إرهابية على أراضيها، مشدداً على أن هناك تمويل خارجي للعمليات الإرهابية التي تنفذ للإضرار بالأمن القومي المصري.

وأوضح وكيل لجنة الدفاع أن العناصر الإرهابية التي تم القضاء عليها شديدة الخطورة، ومن الممكن أن يكون لها علاقة بمعركة الواحات الذي أسفرت عن استشهاد 16 من قوات الأمن، ومقتل 15 إرهابي، الجمعة الماضية، نظراً لمحاصرة المنطقة من كافة الجهات، وتعامل قوات الأمن على الفور لما يتم رصده.

وأكد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، على دعم الشعب المصري لجهود الشرطة والقوات المسلحة في القضاء على الإرهاب.

وأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، مقتل 13 إرهابيًا، حيث قالت في بيان لها إنه في إطار جهود الوزارة المتصلة بملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والمتورطة في تنفيذ عمليات العنف التى شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة، والذين يسعون لمحاولة زعزعة الإستقرار بالبلاد.

وأضافت الوزارة أنه تم على مدار الأيام الماضية تنشيط المصادر المتعاونة ودفعهم لرصد أية معلومات حول أماكن تردد وتمركز العناصر المشتبه فيها، خاصةً الواقعة بمزارع الاستصلاح الكائنة بالمناطق النائية بمحافظات الجيزة والوجه القبلي بإعتبارها ملاذ آمن لهؤلاء العناصر للإختفاء والتدريب والإنطلاق لتنفيذ مخططاتهم العدائية.

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مصراوي Masrawy

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