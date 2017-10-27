"الري": الانتهاء من إنشاء سحارة ترعة السلام لاستصلاح ​400 ألف فدان في شمال سيناء

كتب- أحمد مسعد:

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا حول آخر مستجدات في مشروع تنمية شمال سيناء، والذي يعتبر بمثابة أحد الدعائم الرئيسية لتنمية سيناء لتغطية متطلبات التنمية، حيث يتضمن استصلاح واستزراع 400 ألف فدان على مياه ترعة السلام بمنطقة شمال سيناء "ترعة الشيخ جابر الصباح"، وخلق مجتمع زراعي صناعي تنموي متكامل وتعتمد ترعة السلام على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد خلطها بمياه النيل بنسبة (1:1).

وأفاد التقرير أنه تم الانتهاء من تنفيذ سحارة ترعة السلام تحت قناة السويس بنسبة 100 %، حيث بلغت قيمة الأعمال التي تم تنفيذها "220.534" مليون جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ ترعة الشيخ جابر الصباح شرق قناة السويس بطول 86.500 كم والأعمال الصناعية عليها من كباري – قناطر حجز وخلافه وبلغت قيمة الأعمال المنفذة (511.007) مليون جنيه بنسبة إنجاز 100%.

وأضاف التقرير أنه تم الانتهاء من تنفيذ 12 محطات طلمبات ري وصرف بالمشروع هما "محطة السلام 4 - محطة السلام 5 - محطة السلام 6 – محطة رفع كيلو 12.5 - محطة رفع كيلو 16.00 - محطة رفع فم ترعة عبد ربه حماده - محطة رفع فم ترعة كمال حسين - محطة رفع فم ترعة مدين قاسم – محطة صرف بالوظة – محطة صرفى الفرما – محطة صرف تل الحبوة – محطة صرف تل الحير"، واستكمال محطات السلام (3،2،1) غرب قناة السويس حيث بلغ قيمة الأعمال التي تم تنفيذها بـ"498.189 مليون جنيه".

من جانبه أفاد المهندس هاني دعبس رئيس قطاع الموارد المائية والري بشمال سيناء، أنه بالنسبة لمنطقة سهل الطينة زمام 50 ألف فدان فقد تم الانتهاء من تنفيذ فروع الري والصرف العامة بالمنطقة وأعمال البنية الداخلية وإنشاء الجسر الواقي ورصف الطرق بالمنطقة وبلغ قيمة ما تم تنفيذه من أعمال حوالي 337 مليون جنيه تم تنفيذ 5 قرية توطين نموذجية أرقام "1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 7" بمنطقة سهل الطينة بنسبة انجاز 100 % وبلغ قيمة الأعمال المنفذة بالقرى الخمس حوالي 120 مليون جنيه.

وبالنسبة لمنطقة جنوب القنطرة شرق زمام 75 ألف فدان، أشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ ترعة جنوب القنطرة شرق بطول 35.50 كم بتكلفة حوالي 168 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ فروع الري والصرف العامة بالمنطقة وأعمال البنية الداخلية بتكلفة حوالي 712 مليون جنيه.

وصرح بأنه قد تم إطلاق المياه بمنطقتي سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق في زمام 125 ألف فدان، لافتاً إلى أن قيمة ما تم تنفيذه من أعمال التغذية الكهربائية بالمشروع بلغت 614.866 مليون جنيه.

وبالنسبة لمشروع تنمية شمال سيناء، أوضح دعبس، أنه جاري العمل على تنفيذ قريتين توطين بمنطقة جنوب القنطرة شرق مزودة بكافة الخدمات والمرافق، واستكمال تنفيذ أعمال البنية الأساسية للري بمنطقتي رابعة وبئر العبد زمام 114.126 ألف فدان، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 12 مآخذ لريل زمام 41.666 ألف فدان وجاري العمل على 11 مأخذ زمام "72.460" ألف فدان وجاري أعمال التغذية الكهربائية لمآخذ الري.

وأضاف دعبس، أن إجمالي المساحة التي تم تخصيصها بالمشروع تبلغ حوالي 85.186 ألف فدان بمنطقتي سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق ومن المنتظر تخصيص مساحة 40 ألف فدان بمنطقتي رابعة وبئر العبد بمعرفة وزارة الزراعة، فيما تم زراعة حوالي 63 ألف فدان من المساحات التي تم تخصيصها بمنطقتي سهل الطينة وجنوب القنطرة .بينما تم تخصيص باقي الأراضي بمعرفة الجهة صاحبة الولاية وهي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية يتبقى مساحة 160 ألف فدان تضم مأخذي (24،10) ومنطقتي السر والقوارير والمزار والميدان جاري التنسيق مع الجهات المعنية لإمكان البدء في دراستها و طرحها بعد عمل دراسات الجدوى اللازمة.