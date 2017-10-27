ضبط هارب من الإعدام في الدرب الأحمر

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الجمعة، في ضبط هارب من قضية قتل عمد أثناء تواجده بمنطقة الدرب الأحمر.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر مفادها أن "أحمد.ع"، 35 سنة، عامل أحذية، مقيم ـ دائرة قسم شرطة منشأة ناصر، ومطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 5238 لسنة 2013م جنايات الدرب الأحمر "قتل عمد" والمقضي فيها بالإعدام، يتردد على دائرة القسم.

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت أحدها عن ضبطه، بمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به.

تم حجزه بقسم شرطة الدرب الأحمر لاتخاذ الإجراءات القانونية قبله.