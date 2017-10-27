شرطة المرور: ضبط ٤٦ ألف مخالفة مرورية على مدار ٢٤ ساعة
شرطة المرور: ضبط ٤٦ ألف مخالفة مرورية على مدار ٢٤ ساعة
02:18 م الجمعة 27 أكتوبر 2017
مخالفات مرورية
كتب - علاء عمران:
شنت الإدارة العامة للمرور، تنسيقا مع الإدارات بمديريات الأمن، عدة حملات مرورية وانضباطية لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم بكافة المحافظات.
وأسفرت الحملات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 46 ألف و866 مخالفة مرورية متنوعة، 1543 دراجة نارية مخالفة،31 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدا.
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