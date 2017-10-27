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كيف تتعامل بطريقة صحيحة مع طفلك الذي يحب في مرحلة الحضانة؟

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مصراوي Masrawy

كيف تتعامل بطريقة صحيحة مع طفلك الذي يحب في مرحلة الحضانة؟

02:21 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

كيف تتعامل بطريقة صحيحة مع طفلك الذي يحب في مرحلة الحضانة؟

الحضانة

كتبت - نرمين الجلاد :

قال الدكتور محمد رفعت استشاري طب الأطفال، إن الحب في مرحلة الحضانة أمر طبيعي يحدث بكثرة وخاصة في السنوات الأخيرة، لذلك يقدم لكم نصائح لمعرفة أذا كان طفلك يمر بذلك، وطرق التعامل السليم معه:

1-الحب عند الأطفال يختلف عن مفهومك، لا داعي للخوف من ذلك.

2-الحب يعني الارتياح سواء لأصدقاء من نفس الجنس أو من الجنس الأخر.

3-يختلف إحساس الطفل بالنوع الأخر من حيث الاهتمام والشغف بمعرفة ردود الأفعال المختلفة.

4-يمكن معرفة أن طفلك يعيش قصة حب عن طريق كثرة التحدث عن طفل معين بشكل خاص والرغبة الدائمة في مشاركته.

وقدم الدكتور محمد نصائح للأباء عند معرفة أن طفلهم يعيش قصة حب تتلخص فيما يلي:

1-يجب التعامل بحيادية، حيث لا يكون رد الفعل مبالغ فيه ولا تتجاهله.

2-محاولة معرفة أسباب انجذاب الطفل للطرف الأخر لمعرفه اهتماماته.

3-يمكن استغلال انجذاب الطفل في أبعاد سلوكية مثل التحفيز للأفضل.

4-السخرية في نطاق واسع تؤثر على ثقة الطفل بنفسه وتؤثر في مدي تطور العلاقات الاجتماعية.

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