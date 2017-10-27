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منجم السكري يتبرع بغرفة آشعة لمستشفى مرسى علم بتكلفة 6 ملايين جنيه

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مصراوي Masrawy

منجم السكري يتبرع بغرفة آشعة لمستشفى مرسى علم بتكلفة 6 ملايين جنيه

02:17 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

منجم السكري يتبرع بغرفة آشعة لمستشفى مرسى علم بتكلفة 6 ملايين جنيه

منجم السكري

أ ش أ

أعلنت إدارة منجم الذهب، بجبل السكري في مرسى علم، بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الجمعة، تجهيز غرفة آشعة كاملة الأجهزة بمستشفى مرسى علم في إطار المشاركة المجتمعية.

وقال العميد عصمت الراجحي مدير الأمن والعلاقات العامة بمنجم السكري في تصريحات اليوم الجمعة، إنه نظرًا لبعد المسافات بين مستشفيات مدن محافظة البحر الأحمر وكثرة الحوادث على هذه الطرق، ما يصعب تشخيص الإصابات وخطورة نقل المصابين قررت إدارة منجم السكري، تجهيز غرفة الآشعة.

والغرفة تخدم المدينة ومدن الجنوب شلاتين وحلايب، التي تبعد عنها قرابة 400 كيلو متر، ومدينة أدفو التي تبعد غربًا حوالي 250 كيلو متر ومدينة القصير التي تبعد شمالًا حوالي 150 كيلو متر، وتم التعاقد على الأجهزة في حدود 6 ملايين جنيه، وكذلك منظم تيار وصيانة وضمان لمدة عامين.

هذا المحتوى من

Asha

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