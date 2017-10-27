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القبض على تاجر متهم بتجميع 2 طن أسمدة محظور تداولها في بني سويف

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مصراوي Masrawy

القبض على تاجر متهم بتجميع 2 طن أسمدة محظور تداولها في بني سويف

02:12 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

القبض على تاجر متهم بتجميع 2 طن أسمدة محظور تداولها في بني سويف

المضبوطات

بني سويف ــ أحمد كامل:

ضبطت مباحث بمديرية أمن بني سويف، اليوم الجمعة، وبالتعاون مع الرقابة التموينية بمديرية التموين، تاجرًا، لاتهامه بتجميع أسمدة زراعية محظور تداولها داخل مخزن غير مرخص، في طريق الفيوم ببندر بني سويف.

وألقت حملة تموينية، قادها المقدم محمد محفوظ رئيس مباحث التموين، والمحاسب أحمد دياب مدير الرقابة التموينية، القبض على التاجر ويدعى "ر. م. ع" لاتهامه بإدارة مخزن غير مرخص وتجميع 2 طن من الأسمدة الزراعية المدعمة، والمحظور تداولها بالأسواق إلا عن طريق الجمعيات الزراعية وبطاقة الحيازة الزراعية.

وجرى التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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