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نجاة مسؤول أجهزة أمن حركة حماس من محاولة اغتيال في غزة

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مصراوي Masrawy

نجاة مسؤول أجهزة أمن حركة حماس من محاولة اغتيال في غزة

02:06 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

نجاة مسؤول أجهزة أمن حركة حماس من محاولة اغتيال في غزة

حركة حماس

القاهرة - (مصراوي):

أصيب مدير قوى الأمن العام في قطاع غزة، اللواء توفيق أبو نعيم، اليوم الجمعة، بجروح طفيفة في أعقاب انفجار بسيارته. ووُصف التفجير بأنه محاولة اغتيال لهذا المسؤول الأمني الكبير، ووُجهت أصابع الاتهام إلى تنظيم "داعش".

وحدث الانفجار لدى خروج أبو نعيم ومصلين من صلاة الجمعة في مسجد أبو الحصين في مخيم النصيرات في قطاع غزة. وأكدت تقارير فلسطينية في القطاع أن الانفجار وقع جراء تفجير عبوة ناسفة ألصقت بالسيارة الخاصة لأبو نعيم.

واللواء أبو نعيم هو أحد أهم الشخصيات الأمنية في حركة حماس، ويشغل منصب مدير عام قوى الأمن الداخلي في القطاع، وهو يحمل رتبة عالية في قوات الشرطة الفلسطينية في القطاع.

وبحسب التقارير الواردة من القطاع، فإن أبو نعيم أصيب بجروح طفيفة للغاية جراء الانفجار.

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مصراوي Masrawy

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