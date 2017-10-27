ضبط مسن هارب من تسديد مليون و270 ألف جنيه في الحدائق
ضبط مسن هارب من تسديد مليون و270 ألف جنيه في الحدائق
02:15 م الجمعة 27 أكتوبر 2017
كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الجمعة، مسن هارب من تنفيذ 10 أحكام غرامات، وذلك حال تواجده بمنطقة الحدائق.
تلقى اللواء خالد عبدالعال، مدير أمن القاهرة، إخطارا بتمكن الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الحدائق وبصحبته القوة المرافقة من ضبط "فؤاد.م"، 86 سنة، بالمعاش ومقيم ـ دائرة القسم، ومطلوب التنفيذ عليه في 10 أحكام غرامات "مباني" بإجمالي غرامات مستحقة بلغت مليون و270 ألف جنيه.
وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.
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