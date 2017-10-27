كشف غموض سرقة المساكن في الدقي

كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الشرطة بالجيزة، اليوم الجمعة، القبض على عامل جراج تبين أنه وراء سرقة المساكن بالدقي.

توصلت تحريات العميد أيمن الحمزاوي، مفتش مباحث وسط الجيزة، أن "أحمد.س"، 27 سنة، وراء ارتكاب العديد من جرائم سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب.

وتمكن المقدم أمثل حرحش، الضابط بفرقة وسط الجيزة، من ضبط المتهم بأحد الأكمنة، وأرشد عن الوقائع التي ارتكبها وأماكن تصريفه للمسروقات (مشغولات ذهبية - هواتف - لاب توب)، وعثر عليها بالجراج محل عمله.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.