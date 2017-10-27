"درويش": الدولة لن تستطيع القضاء على العشوائيات بمفردها.. ونجحنا في كسب ثقة المواطنين -حوار​

مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- إسلام فاروق:

قال الدكتور أحمد درويش نائب وزير الإسكان لتطوير المناطق العشوائية، إن الحكومة لا تستطيع تطوير العشوائيات بمفردها، ولابد أن يكون هناك تكاتف وترابط بين الجهات المختلف بالمجتمع، وتطوير الإنسان قبل تطوير المكان، حتى لا تتحول المنطقة إلى عشوائية مرة أخرى، فلا يمكن أن نواجه العشوائيات بمفردنا.

وأكد "درويش" في حواره لمصراوي، الانتهاء من تعويض 1300 أسرة من أهالي مثلث ماسبيرو، سواء ماديًا أو بالنقل إلى مدينة الأسمرات، لافتًا إلى أن قيمة التعويضات النهائية تصل إلى 4 مليارات جنيه.

وأضاف نائب وزير الإسكان، أن منطقة مثلث ماسبيرو تصل مساحتها إلى 84 فدانًا، و25% من الأراضي قطع صغيرة مملوكة للأفراد، و10% مملوكة للدولة، وباقي المساحة الموجودة في المنطقة ملك لشركتين من السعودية، وشركتين من الكويت، بجانب شركة ماسبيرو المصرية، وإلى نص الحوار..

تم تعويض 1300 أسرة من سكان ماسبيرو والدولة تمتلك 10% فقط من المنطقة

إلى أين وصل مشروع تطوير منطقة "مثلث ماسبيرو"؟

انتهينا من تعويض 1300 أسرة من أهالي مثلث ماسبيرو، سواء ماديًا أو بالنقل إلى مدينة الأسمرات، فيوجد 360 أسرة في حي الأسمرات، و950 أسرة اختاروا التعويض المادي.

كم تقدر إجمالي تعويضات أسر "مثلث ماسبيرو"؟

إجمالي التعويضات تقدر بـ 4 مليارات جنيه، وحتى الآن انتهينا من 30% من سكان المنطقة من إجمالي 4320 أسرة.

أي جهة ستتحمل تلك التعويضات؟

الدولة تتحمل قيمة التعويضات بشكل كامل، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، فهي الشريك الأساسي في المشروع، وفي المقابل تمتلك جزءًا من المنطقة الاستثمارية بالمنطقة.

كيف يتم التعامل مع الشاغلين والمُلاك؟

انتهى الاتفاق مع الشاغلين كلٌ حسب رغبته التي اختارها، سواء كان البقاء في المنطقة بعد تطويرها وتحمل جزء من التكلفة، أو الحصول على مقابل مادي؛ تعويضًا عن الخروج من المنطقة، أو التسكين في الأسمرات، لكن ما يخص المُلاك، فنحن على وشك التوصل معهم إلى اتفاق نهائي، إما سيكون بالدخول بشراكة مع الدولة مقابل الحصول على جزء من الأراضي أو الحصول على تعويض مادي، وإخلاء المنطقة، وسيبدأ الصندوق في استلام الأرض المخصصة لبناء مساكن للشاغلين الذين اختاروا البقاء في المنطقة بعد تطويرها، بخلاف المُلاك الذين سيلتزمون طواعية بالمخطط العام الذي وضعته الدولة لتطوير المنطقة.

متى سيتم إخلاء المنطقة بالكامل؟

نحن بدأنا في عمليات الهدم بالفعل، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من إزالة كامل البنايات المقرر إزالتها بمنطقة مثلث ماسبيرو نهاية العام الجاري، حتى نستطيع بناء الوحدات للأهالي التى يوجد لديهم رغبة في الرجوع للمنطقة.

ماذا عن المستثمرين في المنطقة ؟

منطقة مثلث ماسبيرو 84 فدانًا، و25% من الأراضي قطع صغيرة مملوكة للأفراد، و10% مملوكة للدولة، وباقي المساحة الموجودة في المنطقة هى ملك لشركتين من السعودية، وشركتين من الكويت، بجانب شركة ماسبيرو المصرية والمملوكة للبنك الأهلي وبنك القاهرة.

ما هي المناطق المستهدفة بعد ماسبيرو من حيث طريقة التعامل؟

صندوق تطوير العشوائيات يستهدف تطوير منطقة رملة بولاق، ومنطقة حكر السككايني، فالمنطقتان سيتم التعامل بنفس طريقة مثلث ماسبيرو، وسنتفاوض مع الأهالي للوصول لحلول متكاملة ترضيهم وتحقق أهداف الدولة لتطوير المنطقة.

هل تم دراسة منطقة رملة بولاق؟

منطقة رملة بولاق "نايل تاورز"، من المناطق المستهدفة خلال الفترة القريبة، وسيتم التعامل معها بنفس طريقة مثلث ماسبيرو، فهى تقع على مساحة 3.9 فدان، ويسكن الأهالي بها في عشش، وسيتم تنفيذ 330 وحدة سكنية للأهالي بها.

ماذا عن تطوير منطقة تل العقارب؟

منطقة تل العقارب من المناطق العشوائية غير الآمنة، والتي تم البدء في تطويرها العام الجاري، والانتهاء منها منتصف 2018، ويتم تطوير 816 وحدة سكنية و344 محلا تجاريًا، بتكلفة تصل إلى 190 مليون جنيه، وفقا للتقديرات الأولية، فيمكن أن ترتفع التكلفة الإجمالية وفقا لعمليات التطوير.

وماذا عن الوحدات السكنية؟

الوحدات السكنية التي يتم تنفيذها بالمنطقة تتراوح مساحة الوحدة بين 72 مترًا وحتى 90 مترًا، كما سيطلق على المنطقة اسم تل الأمل بدلا من الاسم الموجود حاليا "تل العقاري"، فتطوير المناطق العشوائية لا يعتمد فقط على تطوير المساكن، بل يمتد بالضرورة للعمل على الموارد البشرية من أهالي المنطقة.

أين وصلت مراحل التنفيذ في مشروع الأسمرات بالمقطم؟

مشروع الأسمرات يتكون من ثلاث مراحل، تقع المرحلة الأولى على مساحة 63 فدانًا، وتم تسكين 6248 وحدة سكنية بالكامل فيها، ونحن الآن نعمل على تنفيذ المرحلة الثانية بتكلفة 500 مليون جنية بتمويل من صندوق تحيا مصر، وهي تقع على مساحة 60 فدانا، وتتكون من 4620 وحدة سكنية.

وماذا عن المرحلة الثالثة؟

تتكون المرحلة الثالثة من المشروع من 7180 وحدة سكنية على مساحة 80 فدانًا، بتكلفة تصل إلى 1.4 مليار جنيه، بتمويل مشترك بين صندوق تطوير العشوائيات وصندوزق تحيا مصر.

مصر ستصبح بدون مناطق عشوائية خطرة عام 2018

ما هي أنواع العشوائيات وكم عددها؟

العشوائيات نوعان غير "آمنة " وغير "مخططة "، ونحن الآن نهتم بالمناطق العشوائية غير الآمنة، والتي تمثل خطرًا على الأهالي الذين يعيشون داخلها، ويبلغ عددها 351 منطقة على مستوى الجمهورية، وتم الانتهاء من 105 مناطق غير أمنه، ويوجد 30 منطقة تم تطويرها ذاتيا من قبل الأهالي، وجاري العمل في 246 منطقة أخرى سينتهي العمل بها في نهاية 2018، كما انتهينا من تنفيذ أكثر من 60 ألف وحدة سكنية للأهالي على مستوى الجمهورية.

كم يصل تكليف تطوير المناطق غير الآمنة؟

14 مليار جنيه، ويسكن هذه المناطق 700 ألف نسمة، والرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بتوفير جميع المبالغ المالية لكي يتم الانتهاء من هذه المشكلة.

طورنا 105 منطقة عشوائية تنفيذا لتكليف الرئيس

كيف يتم تصنيف المناطق العشوائية غير الآمنة؟

هناك 4 معايير تحدد المنطقة غير الآمنة، أولها المهددة للحياة مثل المناطق التي تقع تحت الجبال والصخور، ومخرات السيول، وطرق السكة الحديدية.

بينما تتمثل الدرجة الثانية في سكان العشش، والدرجة الثالثة، السكان الذين يعيشون وسط الملوثات الصناعة أو خطوط الضغط العالي، وتتمثل الدرجة الرابعة والأخيرة في السكان الذين ليس لديهم حيازة مستقرة للأماكن التي يعيشون بها، وقاربت الوزارة على الانتهاء من تطوير المناطق الأكثر خطورة ولم يتبق منها غير ثلاث مناطق.

كم عدد الوحدات السكنية المطلوبة للقضاء على المناطق غير الآمنة؟

نحتاج لـ 120 ألف شقة، وتم الانتهاء من 60 ألف شقة، وجاري العمل على الانتهاء من كافة الشقق في 2018.

ما أبرز التحديات التي تواجه الجهاز؟

معظم المشاكل التى كانت تواجهنا مشاكل مالية، لكن القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتوفير كافة المبالغ التي يحتاجها صندوق تطوير العشوائيات.

سيناء بها بعض المناطق العشوائية ماذا تم بها؟

في جنوب سيناء هناك مشروعات بالطور وشرم الشيخ وأبو زنيمة، وتم تنفيذ سد للتصدي لمياه السيول خلال موسم الشتاء، وفي شرم الشيخ بمنطقة الرويسات تم إنشاء 500 وحدة سكنية و500 قطعة أرض يتم ترفيقها للأهالي، وفي الطور بمنطقة الجوبيل بها 60 بيتًا بدويًّا.

هل الدولة تستطيع القضاء على العشوائيات نهائيا في مصر؟

الحكومة لا تستطيع تطوير العشوائيات بمفردها، ولكن لابد أن يكون هناك تكاتف وترابط بين الجهات المختلف بالمجتمع، فلابد من تطوير الإنسان قبل تطوير المكان، ليطور من نفسه، حتى لا تتحول المنطقة إلى عشوائية مرة أخرى، فلا يمكن أن نواجهه العشوائيات بمفردنا، ولكن مع بعض نقدر أن نرتقي بتلك المناطق، ونلبي احتياجات المواطنين بالمناطق العشوائية.

متى سننتهي من العشوائيات غير الآمنة؟

وفقا للخطة الموجودة والتي نعمل من خلالها سوف ننتهي من كل المناطق غير الآمنة نهاية عام 2018.

3 مليارات جنيه ميزانية صندوق العشوائيات والتبرعات 1% فقط

ماذا عن التمويل؟

الدولة تمول تطوير المناطق العشوائية، بشكل كامل، والتبرعات لا تتجاوز 1%.

كم تقدر ميزانية صندوق تطوير العشوائيات؟

ميزانية الصندوق هذا العام تقدر بـ 3 مليارات جنيه، لكن هناك دعم مستمر من الدولة للصندوق، والرئيس السيسي أمر بتوفير أي مبالغ مالية يحتاجها الصندوق.

ما هي الآليات الموجودة لعدم تكرار تواجد المناطق العشوائية مرة أخرى؟

عدم تكرار المناطق العشوائية يعتمد على تطبيق القانون بشكل صارم على كل من يتعدى على الأراضي الزراعية، لكن قبل تطبيق القانون لابد من توفير البديل المناسب للمواطنين، فلا أحد يريد أن يعيش في العشوائيات، ولابد من توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة، ويتوافر بها كل المرافق حتى تكون مناسبة للمواطنين.

ما هي أهم التحديات التي تواجهكم في نقل سكان المناطق العشوائية؟

نقل المواطنين خارج مناطقهم هو آخر حل نلجأ إليه الآن، فنحن نبني وحدات سكنية لهم داخل مناطقهم العشوائية بعد تطويرها، فالمواطنون لا يوجد لديهم ثقة في الحكومة نتيجة التجارب السابقة غير الناجحة، ودائما يعتقدون أن الدولة لديها أطماع في السيطرة على أراضيهم، لكننا في الفترة الأخيرة نجحنا في تغيير هذه الصورة، وأصبحنا نتحاور معهم، وأصبحت الأمور تسير وفقا للمصلحة العامة.