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لطلاقها وعدم قدرتها على الإنجاب.. انتحار سيدة بقرص غلال في الفيوم

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مصراوي Masrawy

لطلاقها وعدم قدرتها على الإنجاب.. انتحار سيدة بقرص غلال في الفيوم

02:01 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

لطلاقها وعدم قدرتها على الإنجاب.. انتحار سيدة بقرص غلال في الفيوم

انتحار سيدة

الفيوم – حسين فتحي:

أنهت سيدة حياتها في محافظة الفيوم، اليوم الجمعة، عقب انفصالها عن زوجها، لعدم قدرتها على الإنجاب.

وتلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مستشفى الفيوم العام، بوصول سيدة عمرها 28 عامًا، في حالة إعياء شديد، وتوفت عقب لحظات من وصولها إلى المستشفى.

وكشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء هيثم عطا، رئيس المباحث الجنائية بالمحافظة، عن أن السيدة تدعى "ن. ع. ج" 28 عامًا، مقيمة بقرية سنهور القبلية التابعة لمركز سنورس، وأنها تزوجت من 8 سنوات، ولم تنجب، ما دفع زوجها إلى طلاقها، أصيبت بعدها بحالة نفسية سيئة.

وأضافت التحريات، أن المنتحرة، تناولت قرصًا لمكافحة سوس القمح، لتنهي به حياتها.

وأخطرت نيابة مركز سنورس، لمباشرة التحقيق.

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