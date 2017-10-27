ضبط 51 قضية تموينية متنوعة في الجيزة

كتب - محمد شعبان:

شنَّ ضباط مباحث التموين بالجيزة، اليوم الجمعة، حملة مكبرة؛ لضبط الأسعار بالأسواق.

أسفرت الحملة عن ضبط 51 قضية، أبرزها 19 قضية عدم حمل شهادة صحية، 4 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، وضبط 4 منشآت بدون ترخيص، وتحرير 3 مخالفات بيع أزيد من السعر الرسمي.

حُررت محاضر حيال المتهمين المضبوطين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.