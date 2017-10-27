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ضبط 51 قضية تموينية متنوعة في الجيزة

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مصراوي Masrawy

ضبط 51 قضية تموينية متنوعة في الجيزة

02:04 م الجمعة 27 أكتوبر 2017

ضبط 51 قضية تموينية متنوعة في الجيزة

كتب - محمد شعبان:

شنَّ ضباط مباحث بالجيزة، اليوم الجمعة، حملة مكبرة؛ لضبط الأسعار بالأسواق.

أسفرت الحملة عن ضبط 51 قضية، أبرزها 19 قضية عدم حمل شهادة صحية، 4 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، وضبط 4 منشآت بدون ترخيص، وتحرير 3 مخالفات بيع أزيد من السعر الرسمي.

حُررت محاضر حيال المتهمين المضبوطين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

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