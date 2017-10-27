ضبط 51 قضية تموينية متنوعة في الجيزة
ضبط 51 قضية تموينية متنوعة في الجيزة
02:04 م الجمعة 27 أكتوبر 2017
كتب - محمد شعبان:
شنَّ ضباط مباحث التموين بالجيزة، اليوم الجمعة، حملة مكبرة؛ لضبط الأسعار بالأسواق.
أسفرت الحملة عن ضبط 51 قضية، أبرزها 19 قضية عدم حمل شهادة صحية، 4 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، وضبط 4 منشآت بدون ترخيص، وتحرير 3 مخالفات بيع أزيد من السعر الرسمي.
حُررت محاضر حيال المتهمين المضبوطين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
سقوط لص "شقق العجوزة": "بسرقها بالليل"
-
الأمن يداهم مخزن لحوم بالزاوية الحمراء ويضبط 4 أطنان فاسدة
-
ضبط هارب من 15 سنة سجن في قضية سرقة بالإكراه بالطالبية
-
ضبط 32 قضية تموينية متنوعة في الجيزة
إعلان
إعلان