سقوط لص "شقق العجوزة": "بسرقها بالليل"
سقوط لص "شقق العجوزة": "بسرقها بالليل"
02:02 م الجمعة 27 أكتوبر 2017
ارشيفية
كتب - محمد شعبان:
4 وقائع كانت كفيلة بسقوط لص الوحدات السكنية بمنطقة العجوزة في قبضة رجال المباحث بالجيزة.
وردت معلومات للعميد أيمن الحمزاوي، مفتش مباحث وسط الجيزة، أن "عمرو.ح"، 29 سنة، سبق اتهامه في 7 قضايا (مخدرات - سرقات)، وراء ارتكاب جرائم سرقة مساكن بأسلوب التسلق ليلاً.
تم تشكيل فريق بحث بقيادة المقدم أمثل حرحش، الضابط بفرقة وسط الجيزة، تركزت على نصب عدة أكمنة في الأماكن التي يتردد عليها المتهم.
وتمكن الرائد محمد مجدي، معاون مباحث قسم العجوزة، من ضبط المتهم بأحد الأكمنة، واعترف بارتكابه 4 وقائع سرقة بنفس الأسلوب، وأرشد عن أماكن تصرفه في المسروقات، وضبطها لدى عملائه.
حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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