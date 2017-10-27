غرق شوارع قرية "قمبش" ببني سويف بسبب مصرف زراعي - صور

بني سويف ــ أحمد كامل:

تدفقت مياه مصرف المحيط الزراعي ببني سويف، اليوم الجمعة، في عدد من شوارع ومنازل قرية قمبش التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة، عقب خروج المياه من حواف المصرف الجانبية.

ودفعت الوحدة المحلية برئاسة المحاسب أحمد دسوقي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا جنوب بني سويف، بسيارات لكسح المياه من الشوارع ومساعدة معدات الري في تطهير المصرف حتى لا تعاود المياه تدفقها مرة أخرى.

وقال إسلام محمد مصطفى، طالب جامعي أحد أهالي قرية قمبش: "فوجئنا اليوم الجمعة، بتدفق المياه من مصرف المحيط أمام القرية ونزولها للشوارع والمنازل، ما دفع الأهالي لوضع سدود وحواجز ترابية لمنع تسرب المياه إلى المنازل وغرقها".

وأرجع مصطفى إلى أن تجمع القمامة ونبات ورد النيل داخل المصرف كان السبب وراء حجز المياه أمام القرية وتدفقها أعلى الحواف الترابية الخاصة بالمصرف ونزولها للشوارع والمنازل.

وقال المهندس عمارة أحمد وكيل وزارة الري ببني سويف، إن المديرية دفعت بكراكات التطهير إلى المصرف حيث حجزت القمامة مرور المياه بشكلها الطبيعي داخل المصرف وتدفقت إلى القرية، لافتًا إلى أن مشاركة سيارات الوحدة المحلية في كسح المياه من الشوارع من خلال سيارات الكسح.